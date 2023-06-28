В Екатеринбурге в 2024 году очистят от мусора около 20 км акватории рек Исети и Патрушихи

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. В Екатеринбурге закроют движение транспорта на участках улиц двух микрорайонов — ...22.03.2023 К 300-летию Екатеринбург получит первый участок единой пешеходной набережной реки Исети
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал появление в городе к празднованию ...19.12.2019 В Екатеринбурге запретят парковку на семи улицах
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2019. В Екатеринбурге в I квартале 2020 года на семи улицах будут установлены знаки ...03.12.2019 Андрей Молоков: В Екатеринбурге планируется строительство пешеходного моста по улице Народной Воли
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2019. В ходе благоустройства набережной Исети запланировано строительство пешеходного моста ...07.05.2014 В Екатеринбурге с 7 по 10 мая будут перекрывать улицы для проведения праздничных и спортивных мероприятий
УрБК, Екатеринбург, 07.05.2014. В Ленинском, Октябрьском, Верх-Исетском, Кировском, Чкаловском и Октябрьском районах ...