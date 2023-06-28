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В Екатеринбурге в 2024 году очистят от мусора около 20 км акватории рек Исети и Патрушихи

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. В Екатеринбурге в 2024 году продолжится очистка акватории Исети и Патрушихи от мусора. Всего планируется очистить порядка 20 км русел, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, на реке Исеть планируется навести порядок на участках от моста по улице Бебеля до моста по улице Челюскинцев, на Городском пруду, от моста по проспекту Ленина до улицы Куйбышева, от улицы Куйбышева до моста по улице Фурманова — улице Ткачей, от моста по улице Фурманова — улице Ткачей до моста по переулку Базовому, от моста по переулку Базовому до моста по улице Павлодарской, от моста по улице Павлодарской до моста по улице Лыжников — улице Щербакова, от моста по улице Грибоедова до улицы Инженерной.

Также работы будут проведены на Нижне-Исетском пруду между домом № 25 и № 69б по улице Рощинской, от дома № 2 по улице Дагестанской до моста по улице Грибоедова.

Верх-Исетский пруд на реке Исети приведут в порядок на следующих участках: Малый Конный полуостров от дома № 11а до дома № 12, со стороны дороги от полуострова Большой Конный к озеру Баран и вокруг водоема.

На реке Патрушихе очистят два участка: от улицы Щербакова до плотины по улице Новостроя, от улицы Хрустальногорская, 88/2 до дома № 33 улицы Академика Парина. Патрушихинский пруд будет очищен на участке плотины от улицы Новостроя до улицы Новостроя, 2б. Работы также планируются на пруду Спартак — на участке плотины от улицы Плодородия до улицы Строгальщиков.

Ожидается, что работы начнутся, как только сойдет ледяной покров с акватории.
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