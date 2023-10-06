В Екатеринбурге в рамках нацпроекта отремонтировали несколько участков дорог около спортивных объектов

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2023. В Екатеринбурге завершился ремонт дорог, ведущих к городским медицинским учреждениям. ...24.05.2023 Власти Екатеринбурга проверили ход реконструкции магистралей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. Реконструкция магистралей в Екатеринбурге в этом году началась раньше запланированного ...16.03.2023 В рамках реализации нацпроекта БКД в Екатеринбурге в 2023 году отремонтируют дороги около медицинских учреждений
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. В текущем году в Екатеринбурге в рамках реализации национального проекта «Безопасные ...24.01.2023 Власти Екатеринбурга в 2023 году в рамках нацпроекта БКД отремонтируют 17 км автомобильных дорог
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. Власти Екатеринбурга опубликовали список улиц и дорог, которые будут отремонтированы в ...13.01.2023 В рамках нацпроекта БКД в Екатеринбурге в 2022 году было отремонтировано почти два километра улицы Куйбышева
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) в ...