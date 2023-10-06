В Екатеринбурге в рамках нацпроекта отремонтировали несколько участков дорог около спортивных объектов

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. В Екатеринбурге завершен ремонт нескольких участков автодорог, ведущих к спортивным объектам. Работы проходили в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД), сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Так, в текущем сезоне подрядчики привели в нормативное состояние участок улицы Патриса Лумумбы, от улицы Братской до улицы Санаторной, где расположен муниципальный физкультурно-оздоровительный комплекс «Чкаловский». Протяженность отремонтированных тротуаров и автополотна составила 1,08 км.



На улице Савкова, от улицы Суходольской до автодороги в поселок Медный, находится спортивный клуб «Исеть». Здесь рабочие отремонтировали участок дороги протяженностью 2,31 км.



На улице Технической, от улицы Ватутина до улицы Расточной, располагается парк-стадион «Локомотив». Пролегающий рядом участок дороги длиной 750 м отремонтировали в отведенные контрактом сроки.



Кроме того, в положенные сроки были закончены работы на улице Посадская, от улицы Белореченской до улицы Московской. В этом районе располагается одно из помещений спортивных школ «Рекорд». Длина отремонтированного участка дороги составила 1,36 км.



На всех вышеперечисленных объектах ремонта подрядные организации привели в нормативное состояние проезжую часть и тротуары, выправили и при необходимости заменили бордюрный камень, а также произвели замену люков колодцев.



Напомним, что в рамках реализации нацпроекта в текущем сезоне был предусмотрен ремонт 19 участков автомобильных дорог уральской столицы общей протяженностью 18,8 км. Из них 18 уже сданы в эксплуатацию.