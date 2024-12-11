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11.12.2024

В Екатеринбурге подвели итоги сезона ремонта дорог в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. Специалисты департамента благоустройства администрации Екатеринбурга подвели итоги сезона ремонта дорог в 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). Об этом сообщает департамент информполитики города.

Всего за год было отремонтировано 13 участков автомобильных дорог протяженностью 14,5 км. Их общая площадь составила 283,4 тыс. кв. м.

На всех дорогах было уложено новое асфальтовое покрытие, заменены бордюры и нанесена разметка. Также для удобства горожан было выполнено понижение на пересечениях проезжих и пешеходных частей.

Важным направлением специалисты назвали ремонт дорог, ведущих к туристическим достопримечательностям, а также медицинским учреждениям. Некоторые участки в нынешнем году ремонтировались по заявкам самих горожан, например, автодорога по ул. Студенческой, от Первомайской до Малышева.

Более подробный перечень отремонтированных участков можно найти на сайте администрации.

Отметим, что национальный проект БКД в текущем году завершается. Однако в ближайшие годы его заменят ряд других проектов по развитию транспорта и дорожной сети, таких как «Инфраструктура для жизни» и «Эффективная транспортная система».
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