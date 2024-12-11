В Екатеринбурге подвели итоги сезона ремонта дорог в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2024. В Екатеринбурге за год отремонтировали 31 участок автодорог общей площадью 482 тыс. кв. ...20.08.2024 В Екатеринбурге в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» по обращениям местных жителей отремонтировали три участка дорожного полотна
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2024. В Екатеринбурге в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные ...10.11.2022 В Екатеринбурге отремонтировали 15 дорожных участков по нацпроекту БКД
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. В Екатеринбурге завершился ремонт улиц в рамках национального проекта «Безопасные ...19.11.2021 В 2021 году на ремонт дорог в Екатеринбурге в рамках нацпроекта БКД было выделено более 1,6 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2021. За 2021 год в Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные и качественные ...05.10.2019 В Екатеринбурге завершили ремонт дорог на всех запланированных участках
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2019. В Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные ...