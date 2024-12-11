В Екатеринбурге подвели итоги сезона ремонта дорог в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2024. В Екатеринбурге за год отремонтировали 31 участок автодорог общей площадью 482 тыс. кв. ...

В Екатеринбурге за год отремонтировали почти 500 тыс. кв. метров дорожного полотна

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2024. В Екатеринбурге в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные ...

В Екатеринбурге в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» по обращениям местных жителей отремонтировали три участка дорожного полотна

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. В Екатеринбурге завершился ремонт улиц в рамках национального проекта «Безопасные ...

В Екатеринбурге отремонтировали 15 дорожных участков по нацпроекту БКД

В 2021 году на ремонт дорог в Екатеринбурге в рамках нацпроекта БКД было выделено более 1,6 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2021. За 2021 год в Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные и качественные ...