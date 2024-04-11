В Екатеринбурге планируется ежегодно ремонтировать ряд дорог

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2024. В Екатеринбурге будет изменен подход к ремонту дорог. Глава города Алексей Орлов распорядился вместо редкого капитального ремонта стоит производить поверхностный раз в год или два, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



«Нам необходимо изменить подход к поддержанию в нормативном виде магистралей Екатеринбурга. Сегодня мы капитально ремонтируем главные улицы города раз в пять и более лет. Такие работы требуют слишком много временных, трудовых и финансовых ресурсов. А эффективность оставляет желать лучшего — из-за больших нагрузок на участки УДС уже через пару лет дорожное полотно вновь нужно приводить в порядок. Но позволить себе очередной капитальный ремонт мы не можем», — сказал Алексей Орлов на заседании Коллегии администрации Екатеринбурга.



По мнению градоначальника, механизм должен измениться: вместо редкого капитального ремонта нужно производить поверхностный раз в год или два. При этом, за счет частой замены только внешнего слоя полотна дорога будет всегда пребывать в нормативном состоянии. Алексей Орлов подчеркнул, что при таком подходе не придется закрывать улицы на долгий срок и тратить крупные суммы из бюджета.



Глава города поручил своему заместителю Алексею Бубнову проработать вопрос перехода на новый принцип ремонта дорог: определить пространства и улицы города, требующие регулярной поддержки, и сформировать примерную смету.



Напомним, в 2024 году в Екатеринбурге запланирован ремонт 28 участков дорог, в том числе 13 по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» (БКД). Их общая площадь составит почти 464 тыс. кв. м. Помимо этого, в городе будет переобустроено 100 тыс. кв. м тротуаров, созданы 620 понижений бордюров и установлены восемь пандусов.



На данный момент в городе уже отремонтировано 70 тыс. кв. м дорожного полотна, 1,6 тыс. кв. м тротуаров, а также заменены или выправлены 4,5 км бортовых камней.