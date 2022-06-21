Закольцованный город

В Свердловской области 8 сентября состоялось открытие движения по Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД), на которой удалось завершить строительство. Тем самым было замкнуто движение вокруг уральской столицы. Объект сдали на два года раньше запланированного срока.



В торжественной церемонии приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, а по видеосвязи к церемонии присоединился президент РФ Владимир Путин. Последний в этот день также участвовал в открытии других значимых трасс — участков М-12 и М-5. Глава государства обратил внимание на то, что все эти дороги имеют большое стратегическое значение для всей страны. В том числе они способствуют привлечению инвестиций, наращиванию экспорта и помогают лучше раскрыть потенциал прилегающих к ним территорий.







«После третьего завершающего этапа строительства здесь полностью открыта кольцевая автодорога. В регионе повысится скорость и безопасность дорожного движения, в лучшую сторону изменится экологическая ситуация. Проведенные работы — это еще один важный этап развития надежного трансконтинентального автомобильного маршрута, соединяющего запад и восток нашей страны», — отметил В. Путин.



Финальный участок ЕКАД является ключевым инфраструктурным объектом Свердловской области. Его строительство прошло в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Строительство самого кольца началось в 1994 году, а работы на финальном участке, связывающем Полевской тракт с Челябинским (М-5), — в 2019. Трасса имеет протяженность 11,4 км (полное кольцо — 91,3 км), в каждую сторону — по три полосы движения. На создание дороги из федерального и регионального бюджетов было выделено 9,2 млрд руб. Изначально ее планировалось сдать в 2024 году.



«Мы сдали дорогу на два года раньше срока. Это казалось невозможным, но мы справились. Последние полтора месяца работы велись круглосуточно. Оставшиеся съезды с ЕКАД мы достроим за ближайший год. Главное — что мы дали старт движению по кольцу», — отметил Е. Куйвашев.







Помимо этого, губернатор сообщил о планах расширить северное полукольцо ЕКАД до четырех полос. Для этого он попросил президента РФ включить проект в программу по развитию транспортного коридора Запад — Восток в 2023-2024 и последующие годы.



Стоит отметить, что появившаяся возможность свободно двигаться по всему ЕКАДу способствует разгрузке дорожного трафика Екатеринбурга. Теперь большегрузный и транзитный транспорт будет двигаться по кольцу, не заезжая в город. Это значит, что на дорогах будет меньше машин, а объемы выхлопов от них уменьшатся. Вдобавок это поможет в развитии других инфраструктурных проектов. Например, по созданию транспортно-логистического узла, который должен стать «Сухим портом» для России.







«Стартовал этот проект достаточно давно — и завершился благодаря усилиям губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, содействию федеральных органов власти. Значимость кольцевой автодороги для Екатеринбурга за минувшие десятилетия только выросла. Сегодня она не только высвобождает улицы от транзитного потока, но и является важной внутригородской артерией, решает транспортные проблемы молодых микрорайонов, повышает мобильность жителей Екатеринбургской агломерации», — прокомментировал в своем Telegram-канале глава города Алексей Орлов.



Добавим, что на 2023-2024 годы намечена реализация крупнейшего в истории Свердловской области транспортного проекта — строительства скоростной автомагистрали Москва — Казань — Екатеринбург (М-12) с продлением ее до Челябинска и Тюмени. В сочетании с этой стройкой завершение работ на ЕКАД приобретает особое значение. Участок скоростной трассы М-12 соединится с Пермским трактом и значительно увеличит транзитный поток, который последует по ЕКАДу. Предполагается, что с учетом уже действующих автодорог время в пути от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга сократится с 31 до 17,5 часа.



Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области