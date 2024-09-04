Ремонт дорог под контролем

Власти Свердловской области направили около 600 млн руб. из регионального бюджета на ремонт трасс местного значения. Трансферты получат девять городских округов для выполнения указаний губернатора региона Евгения Куйвашева по восстановлению автодорог в малых городах.
«Особое внимание необходимо уделить помощи нашим муниципалитетам, в том числе по поддержанию в эксплуатационном состоянии местных дорог», — отметил Е. Куйвашев.
Первым на очереди стал Березовский городской округ. Ему направили субсидию в размере 60 млн руб. По планам местных властей, финансовые средства будут потрачены на ремонт участка объездной дороги (от улицы Кирова до улицы Бажова), улицы Кирова в поселке Старопышминск и отрезков улиц Маяковского и Максима Горького в Березовском. Большинство вышеперечисленных дорог ведут к магазинам, школам и другим социальным объектам.
Дополнительные 50 млн руб. выделят Богдановичу на проведение капитального ремонта участка улицы Кунавина (от улицы Первомайской до улицы Пионерской). Он является центральной дорогой в городе, через которую проходит основной транспортный поток Тюменского тракта. Планируется, что после капитального ремонта количество машин, идущих по шоссе, увеличится. Автодорога является важнейшим элементом федеральной трассы. Однако ранее были анонсированы планы по строительству объездной дороги вокруг Богдановича. В 2025 году на ремонт шоссе власти региона планируют выделить 230 млн руб., а в 2026 — 200 млн руб.
В этом году 30 млн руб. направят из бюджета региона на восстановление разрушенной дороги на улице Чкалова в Краснотурьинске. Она соединяется с улицей Карла Маркса. В текущем году дорожники закончат ее ремонтировать. В переулке находятся межрайонный медицинский комплекс и спортивный кластер Краснотурьинска. В частности, в него входит будущее здание Центра спортивных единоборств.
Среднеуральск получит от властей региона дополнительные 187 млн руб. на капитальный ремонт трассы Ганина Яма — поселок Шувакиш, которая проходит через территорию городского округа. Также выплату в размере 33,6 млн руб. получит Горноуральский городской округ, чтобы завершить ремонтные работы на отрезке автодороги по Исинскому тракту. Шоссе соединяет Нижний Тагил и поселок Горноуральский.
Для выполнения крупного ремонта автомобильного пути от Сосьвы до деревни Мишина будет выделено 33,8 млн руб. Сейчас школьный автобус не ездит по этой дороге из-за ее плохого состояния, весной из-за разлива реки трассу топит. Власти Свердловской области направили дополнительные межбюджетные трансферты в следующие муниципалитеты: Белоярский городской округ (45,1 млн руб.), Кировградский городской округ (84,4 млн руб.), городской округ Карпинск (73,1 млн руб.).
Отметим, что, по замыслу региональных властей, Березовский и Екатеринбург должна соединить
трехуровневая транспортная развязка. Ее планируют построить между Березовским трактом и Екатеринбургской кольцевой автодорогой (ЕКАД). По планам архитекторов, ответвления от основной трассы на Режевской и Березовский тракты будут многоуровневыми. Авторы проекта уже проработали внешний вид и конфигурацию будущей автомобильной магистрали. Существующие транспортные пути рабочие оставят на первом уровне без значимых изменений. При этом строители переместят Березовский тракт на второй уровень. ЕКАД проектировщики разместили на третьем уровне будущей транспортной развязки. По мнению специалистов, перераспределение потоков движения легковых автомобилей и грузового транспорта позволит снизить нагрузку на дорогу по улице Кольцевая и на близлежащую инфраструктуру.
«Развязка с Березовским трактом — новый уровень сложности в инженерных решениях. Однако он оправдан с логистической и экономической точек зрения. Возведение трехуровневой развязки станет серьезным профессиональным вызовом и для проектировщиков, и для строителей, и для заказчика. Но, уверен, общими усилиями мы справимся с этой задачей», — объяснил первый заместитель начальника Управления автомобильных дорог Свердловской области главный инженер Владимир Оглоблин.
Рабочие планируют
закончить ремонтные работы на участке ЕКАД от Пермского тракта до подъезда к поселку Медному на год раньше указанных в контракте сроков. Восстановление дороги проводят в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). За время ремонта трассу расширили до шести полос. Также мастера завершают работы по переукладке асфальтобетонного покрытия. На ремонтируемом отрезке дороги разместили около 90% опор для уличного света и 71% ограждений из парапетов. В настоящее время монтажники устанавливают шумозащитные экраны. В середине лета объект был готов на 57%. По планам он должен быть сдан к декабрю 2025 года. В 2019 году Свердловская область получила
в рамках БКД 1 млрд руб. на ремонт дорог. Из них 430 млн руб. направлено на восстановление самого старого участка ЕКАД — Семь Ключей — Большой Исток. Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области