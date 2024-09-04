Ремонт дорог под контролем

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В Свердловской области на год раньше закончат реконструкцию участка ЕКАД

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2024. В Свердловской области дорожные рабочие с опережением сроков закончат расширение ...

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