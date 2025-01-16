УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Статьи
Сегодня, 11:22

Средний Урал укрепляет транспортный каркас

Правительство Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева выделило дополнительные 8 млрд руб. на финансирование государственной программы развития транспортного комплекса в 2025 году. Всего на эти цели планируется направить 51,8 млрд руб. Средства пойдут на ремонт автодорог, обновление подвижного состава, реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а также на субсидирование транспортной реформы в столице Урала. Предполагается, что эти расходы улучшат транспортную ситуацию на Среднем Урале.

Так, на реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни» дополнительно выделено 461,5 млн руб. Он предусматривает, в том числе, проведение ремонта региональной дорожной сети. Всего на данный нацпроект в текущем году направят 3,9 млрд руб. В рамках него запланирован ремонт участков общей протяженностью более 200 км, что является рекордным значением для реализации дорожных нацпроектов в области. Самым важным направлением для ремонта станет основная транспортная артерия региона — Серовский тракт. Капремонт будет проведен на семи его участках общей протяженностью 70 км.

Еще одним важным направлением работы в рамках проекта «Инфраструктура для жизни» станет внедрение интеллектуальных транспортных систем в крупнейших городах области — Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Данная инициатива реализуется на условиях софинансирования и включает внедрение цифровых систем управления, установку датчиков и спецоборудования, разработку программного обеспечивания для мониторинга и анализа информации. В текущем году из федерального бюджета на нее будет направлено 98,1 млн руб., из регионального — 60 млн руб. Данный проект должен помочь в оптимизации трафика, обеспечении сохранности дорожного покрытия и безопасности движения.

Средний Урал укрепляет транспортный каркас

Также дополнительные средства в размере 667 млн руб. будут направлены на приведение в нормативное состояние как региональных, так и муниципальных дорог, которые включают в себя мосты и путепроводы. На данные цели в 2025 году в общей сложности будет выделено 7,3 млрд руб.

Для проведения текущего и капитального ремонта, а также реконструкции и строительства новых дорог муниципалитеты получат дополнительно около 1,8 млрд руб. Общий объем финансирования всех проектов данного направления в этом году составит 2,4 млрд руб. Главная задача — обеспечить безопасное и комфортное передвижение жителей региона по межмуниципальным трассам.

Согласно ранее принятому постановлению, средства будут выделены 13 муниципалитетам в виде межбюджетных трансфертов. Так, например, Невьянский муниципальный округ получит 152 млн руб. на ремонт пострадавших от пожара в 2023 году домов и дач в селе Шайдуриха. Краснотурьинску направят 152,5 млн руб. на софинансирование капитального ремонта улиц Чкалова и Октябрьской, поручение о котором выдал по итогам рабочего визита глава региона Евгений Куйвашев. Красноуфимскому муниципальному округу будет выделено 67,6 млн руб. Эти средства пойдут на продолжение капремонта улиц Луговая и Советская в селе Криулино, которые являются важной частью транзитного маршрута в деревни Банное, Чигвинцево, а также в поселки Сарана и Пудолинговый.

Помимо прочего, корректировка финансирования учитывает средства, выделенные на проведение транспортной реформы в столице Урала, которая с февраля перешла на брутто-контракты с перевозчиками. Напомним, что для ее реализации по поручению губернатора Евгения Куйвашева регион выделил из своего бюджета 2 млрд руб.

Отметим, что часть дополнительных средств пойдет на обновление подвижного состава. В прошлом году благодаря закупкам, проведенным областью в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», три города — Нижний Тагил, Талица и Ирбит — смогли полностью обновить свои автобусные парки. Всего в 2024 году в 15 муниципалитетов был поставлен 171 автобус, а на межмуниципальные маршруты вышли 128 новых машин.

За прошедший год было отремонтировано более 119 километров региональных и местных дорог, 11 больших и малых мостов, уложено около 1,5 млн кв. м асфальтобетонного покрытия. Доля региональных дорог, соответствующих нормативам, выросла до 67%, а дорожной сети в агломерациях Екатеринбурга и Нижнего Тагила — до 85%. Расходы составили 8,5 млрд руб. Из них 4,5 млрд руб. — федеральные средства, 3,9 млрд руб. — региональные и более 100 млн руб. — из бюджетов Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

Также за прошедшие два года было обновлено 10% автобусного парка региона. За шесть лет реализации предыдущего дорожного национального проекта «Безопасные дороги» было отремонтировано более 800 км дорог Свердловской области.
Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
16.01.2025 Свердловские власти направили на строительство и ремонт дорог в муниципалитетах 610 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2025.Глава Свердловской области Евгений Куйвашев направил на строительство и ремонт дорог в ...

14.01.2025 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направит 2,3 млрд рублей на ремонт дорог в муниципалитетах

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направит более 2 млрд рублей на ремонт ...

10.01.2025 На Среднем Урале обновят 85 участков дорог

В 2025 году в регионе планируется отремонтировать 300 километров трасс ...

27.11.2018 В 2019 году Свердловская область получит почти 2 млрд рублей на ремонт дорог

УрБК Екатеринбург, 27.11.2018. Почти 2 млрд руб. поступят в бюджет Свердловской области из федеральной казны в рамках ...

23.03.2017 Свердловское правительство в 2017 году направит муниципалитетам 3,6 млрд рублей на ремонт и строительство автодорог

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2017. На заседании правительства Свердловской области утверждено постановление о ...

Популярные новости
17.01.2025В Академическом районе Екатеринбурга на Крещение установят безопасную иордань и привезут для верующих православную святыню15.01.2025В Свердловской области самыми высокооплачиваемыми профессиями в 2024 году стали топ-менеджеры и ИТ-специалисты23.01.2025Молочные споры15.01.2025Рынок новостроек обвалился на 40%24.01.2025Гендиректору Ирбитского молокозавода вынесли предостережение после заявления о грядущем росте цен на молоко
Архив новостей
Февраль 2025 (186)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18