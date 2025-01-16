Средний Урал укрепляет транспортный каркас

Правительство Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева выделило дополнительные 8 млрд руб. на финансирование государственной программы развития транспортного комплекса в 2025 году. Всего на эти цели планируется направить 51,8 млрд руб. Средства пойдут на ремонт автодорог, обновление подвижного состава, реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а также на субсидирование транспортной реформы в столице Урала. Предполагается, что эти расходы улучшат транспортную ситуацию на Среднем Урале.Так, на реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни» дополнительно выделено 461,5 млн руб. Он предусматривает, в том числе, проведение ремонта региональной дорожной сети. Всего на данный нацпроект в текущем году направят 3,9 млрд руб. В рамках него запланирован ремонт участков общей протяженностью более 200 км, что является рекордным значением для реализации дорожных нацпроектов в области. Самым важным направлением для ремонта станет основная транспортная артерия региона — Серовский тракт. Капремонт будет проведен на семи его участках общей протяженностью 70 км.Еще одним важным направлением работы в рамках проекта «Инфраструктура для жизни» станет внедрение интеллектуальных транспортных систем в крупнейших городах области — Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Данная инициатива реализуется на условиях софинансирования и включает внедрение цифровых систем управления, установку датчиков и спецоборудования, разработку программного обеспечивания для мониторинга и анализа информации. В текущем году из федерального бюджета на нее будет направлено 98,1 млн руб., из регионального — 60 млн руб. Данный проект должен помочь в оптимизации трафика, обеспечении сохранности дорожного покрытия и безопасности движения.Также дополнительные средства в размере 667 млн руб. будут направлены на приведение в нормативное состояние как региональных, так и муниципальных дорог, которые включают в себя мосты и путепроводы. На данные цели в 2025 году в общей сложности будет выделено 7,3 млрд руб.Для проведения текущего и капитального ремонта, а также реконструкции и строительства новых дорог муниципалитеты получат дополнительно около 1,8 млрд руб. Общий объем финансирования всех проектов данного направления в этом году составит 2,4 млрд руб. Главная задача — обеспечить безопасное и комфортное передвижение жителей региона по межмуниципальным трассам.Согласно ранее принятому постановлению, средства будут выделены 13 муниципалитетам в виде межбюджетных трансфертов. Так, например, Невьянский муниципальный округ получит 152 млн руб. на ремонт пострадавших от пожара в 2023 году домов и дач в селе Шайдуриха. Краснотурьинску направят 152,5 млн руб. на софинансирование капитального ремонта улиц Чкалова и Октябрьской, поручение о котором выдал по итогам рабочего визита глава региона Евгений Куйвашев. Красноуфимскому муниципальному округу будет выделено 67,6 млн руб. Эти средства пойдут на продолжение капремонта улиц Луговая и Советская в селе Криулино, которые являются важной частью транзитного маршрута в деревни Банное, Чигвинцево, а также в поселки Сарана и Пудолинговый.Помимо прочего, корректировка финансирования учитывает средства, выделенные на проведение транспортной реформы в столице Урала, которая с февраля перешла на брутто-контракты с перевозчиками. Напомним, что для ее реализации по поручению губернатора Евгения Куйвашева регион выделил из своего бюджета 2 млрд руб.Отметим, что часть дополнительных средств пойдет на обновление подвижного состава. В прошлом году благодаря закупкам, проведенным областью в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», три города — Нижний Тагил, Талица и Ирбит — смогли полностью обновить свои автобусные парки. Всего в 2024 году в 15 муниципалитетов был поставлен 171 автобус, а на межмуниципальные маршруты вышли 128 новых машин.За прошедший год было отремонтировано более 119 километров региональных и местных дорог, 11 больших и малых мостов, уложено около 1,5 млн кв. м асфальтобетонного покрытия. Доля региональных дорог, соответствующих нормативам, выросла до 67%, а дорожной сети в агломерациях Екатеринбурга и Нижнего Тагила — до 85%. Расходы составили 8,5 млрд руб. Из них 4,5 млрд руб. — федеральные средства, 3,9 млрд руб. — региональные и более 100 млн руб. — из бюджетов Екатеринбурга и Нижнего Тагила.Также за прошедшие два года было обновлено 10% автобусного парка региона. За шесть лет реализации предыдущего дорожного национального проекта «Безопасные дороги» было отремонтировано более 800 км дорог Свердловской области.