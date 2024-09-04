Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил около 600 млн рублей на ремонт муниципальных дорог

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании регионального ...31.07.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительный 141 млн рублей на ремонт и строительство дорог в муниципалитетах
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил дополнительные 141,7 млн руб. ...02.02.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил 2,4 млрд рублей на ремонт муниципальных мостов и дорог
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил более 2,4 млрд руб. на ремонт ...21.07.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил выделение 250 млн рублей на ремонт муниципальных дорог
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2022. Правительство Свердловской области выделило 250 млн руб. на проведение ремонта ...23.03.2017 Свердловское правительство в 2017 году направит муниципалитетам 3,6 млрд рублей на ремонт и строительство автодорог
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2017. На заседании правительства Свердловской области утверждено постановление о ...