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04.09.2024

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил около 600 млн рублей на ремонт муниципальных дорог

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил около 600 млн руб. на ремонт муниципальных дорог. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Девять городов получат субсидии из бюджета Свердловской области на ремонт дорог. Межбюджетные трансферты будут направлены на выполнение поручения губернатора.

«Особое внимание необходимо уделить помощи нашим муниципалитетам, в том числе по поддержанию в эксплуатационном состоянии местных дорог», — отметил глава региона Евгений Куйвашев.

Свердловские власти направили 2,2 млрд руб. 15 муниципалитетам для ремонта и строительства автодорог с начала 2024 года. Таким образом, количество выделенных денежных средств для капитального ремонта и работ по восстановлению региональных трасс составит 2,8 млрд руб.
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