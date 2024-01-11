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«МегаФон»: Количество свердловчан, ездивших в Китай в новогодние праздники, увеличилось в 20 раз

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2024. Количество свердловчан, выехавших за рубеж в прошедшие новогодние каникулы, увеличилось на 15%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом число туристов, посетивших Китай, выросло более чем в 20 раз, утверждают аналитики сотового оператора «МегаФон» на основе анализа обезличенных данных абонентов в роуминге.

«Жители Свердловской области все чаще стали выбирать для поездок Китай — количество посетивших страну увеличилось более чем в 20 раз», — говорится в сообщении пресс-службы «МегаФона». Свердловские туристы посещали не только материковый Китай, но и выделенные островные территории — Гонконг и Макао.

Количество поездок из Среднего Урала в страны Азии выросло больше других направлений. К примеру, турпоток из Свердловской области на Шри-Ланку увеличился в 2,6 раза.

Из стран Африки свердловчане предпочитали Египет (+74%). Маврикий посетило в 16 раз больше свердловских туристов, чем в новогодние каникулы 2023 года.

Популярен был и Ближний Восток. Так, в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) слетали на 46% больше туристов из Свердловской области, чем в прошлом году, в Иран — на 84%, в Саудовскую Аравию — на 47%. Всего свердловчане посетили в новогодние каникулы около 90 стран мира: Малайзию, Монголию, Перу, Аргентину, Бразилию, Тунис и другие.
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