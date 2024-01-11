«МегаФон»: Количество свердловчан, ездивших в Китай в новогодние праздники, увеличилось в 20 раз

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. Объем потребляемого интернет-трафика среди абонентов «МегаФона» в Свердловской области ...29.08.2023 «МегаФон»: Свердловчане за год стали на 35% чаще ездить за границу
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. В летний сезон 2023 года жители Свердловской области на 35% чаще ездили за границу, чем ...10.01.2023 Специалисты «МегаФона» рассказали об интересах свердловчан в новогодние праздники
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Аналитики «МегаФона», изучив обезличенную статистику по активности на тематических ...25.05.2022 «МегаФон»: В Свердловской области в три раза выросло число предпринимателей, ведущих переговоры с Азией
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2022. С начала 2022 года в Свердловской области в три раза выросло число предпринимателей, ...05.09.2011 В 2011 году число граждан РФ, посетивших Египет, снизилось на 60,5%
УрБК, Москва, 05.09.2011. Росстат и Ростуризм опубликовал статистику выезда за рубеж, согласно которой за I полугодие ...