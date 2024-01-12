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«МегаФон»: Число отправившихся за границу свердловчан в майские праздники выросло на 25%

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. За границу в майские праздники слетало на 25% больше свердловских туристов, чем в аналогичный период 2023 года. Такие данные предоставили аналитики сотового оператора «МегаФон» на основе обезличенных данных абонентов в роуминге.

Всего свердловчане посетили с начала мая 2024 года 127 стран мира. Турпоток в страны Азии вырос в 2,4 раза. Основная часть поездок пришлась на Таиланд (рост в 2,4 раза), Вьетнам (4,3 раза), Китай (3,1 раза), Индию (2,5 раза) и Мальдивские острова (+73%).

Количество туристов, посетивших страны Африки (Египет, Гвинея, ЮАР), выросло на 65%. В Европу турпоток увеличился на 24%. Италия показала прирост на 67%, Франция — на 80%, Испания — на 48%. Поток свердловских туристов в страны СНГ и Южной Америки снизился на 7% и 4% соответственно.
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