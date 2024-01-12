«МегаФон»: Число отправившихся за границу свердловчан в майские праздники выросло на 25%

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2024. Количество свердловчан, выехавших за рубеж в прошедшие новогодние каникулы, увеличилось ...07.11.2023 В России за год турпоток за границу вырос на 23%
УрБК, Москва, 07.11.2023. В России выездной туристический поток за девять месяцев 2023 года увеличился на 22,9% в ...31.10.2023 «МегаФон»: Турпоток из Свердловской области за рубеж за год вырос на 10%
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. За период с 1 сентября по 15 октября турпоток из Свердловской области за рубеж вырос на ...29.08.2023 «МегаФон»: Свердловчане за год стали на 35% чаще ездить за границу
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. В летний сезон 2023 года жители Свердловской области на 35% чаще ездили за границу, чем ...08.12.2015 Выездной турпоток из РФ продемонстрировал худшую динамику за 15 лет
УрБК, Москва, 08.12.2015. За 9 месяцев 2015 года число туристов из РФ за рубежом сократилось на 31,4% (до 9,9 млн ...