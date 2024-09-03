Свердловчане летом 2024 года выбирали заграничные путешествия на 11% чаще по сравнению с прошлым годом

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. В июне-августе 2024 года турпоток из Свердловской области за границу вырос на 11% по отношению к аналогичному периоду 2023 года. Самой популярной страной стала Турция: ее выбирал каждый пятый житель региона. В целом за отпускной сезон свердловчане отдохнули в 140 странах мира, говорится в исследовании «МегаФона».



В топ-5 туристического притяжения также вошли Казахстан, Абхазия, Грузия и Египет. Число поездок в страны СНГ оказалось больше, чем суммарный турпоток в страны Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.



Азия в целом продолжает показывать самую высокую динамику по приросту турпотока. В сравнении с летом 2023 года показатель стал выше на 70%. Наибольший рост продемонстрировал Вьетнам: интерес к нему в этом сезоне увеличился в 4,4 раза. При этом чаще всего на азиатском направлении свердловчане выбирали Китай (33%) и Таиланд (28%).



Среди стран Африки бессменным лидером является Египет: сюда летом отправились 93% всех жителей региона, выбирающих это направление. При этом заметный прирост в сравнении с летом прошлого года оказался у Марокко, куда стали ездить на 88% чаще.



Не менее жаркий Ближний Восток продолжает привлекать жителей Среднего Урала: в Саудовскую Аравию ездили на 46% чаще, в Турцию –— на 21%, а в ОАЭ — всего на 6%.



В топ-5 европейских стран по числу туристов из Свердловской области вошли Италия, Германия, Испания, Греция и Франция.