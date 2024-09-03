Свердловчане летом 2024 года выбирали заграничные путешествия на 11% чаще по сравнению с прошлым годом

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2024. В 2024 году поток туристов из Свердловской области в Китай вырос на 21%. К такому ...14.05.2024 «МегаФон»: Число отправившихся за границу свердловчан в майские праздники выросло на 25%
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. За границу в майские праздники слетало на 25% больше свердловских туристов, чем в ...12.01.2024 «МегаФон»: Количество свердловчан, ездивших в Китай в новогодние праздники, увеличилось в 20 раз
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2024. Количество свердловчан, выехавших за рубеж в прошедшие новогодние каникулы, увеличилось ...07.11.2023 В России за год турпоток за границу вырос на 23%
УрБК, Москва, 07.11.2023. В России выездной туристический поток за девять месяцев 2023 года увеличился на 22,9% в ...29.08.2023 «МегаФон»: Свердловчане за год стали на 35% чаще ездить за границу
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. В летний сезон 2023 года жители Свердловской области на 35% чаще ездили за границу, чем ...