«МегаФон»: Свердловчане за год стали на 35% чаще ездить за границу

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. В летний сезон 2023 года жители Свердловской области на 35% чаще ездили за границу, чем годом ранее. Они посетили 130 стран, сообщает пресс-служба «МегаФона» по итогам анализа обезличенных данных в роуминге.



Больше всего путешественников приняли Турция и Абхазия — их посетили треть уральских туристов. Следом идут Грузия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). По динамике турпотока вперед вырвались Камбоджа, Куба, Иордания, Исландия, Вьетнам, Малайзия, Алжир — к ним зафиксирован кратный рост интереса в этом отпускном сезоне.



В целом по стране также отмечает рост активности туристов. Турция в этом году приняла на 27% больше путешественников из России, чем прошлым летом. В ОАЭ рост числа туристов из РФ составил 37%. Также россиян интересовали Иран (+115%) и Саудовская Аравия (+123%). По общему числу приехавших Ближний и Средний Восток обошел страны Европы.



Наибольший рост турпотока продемонстрировали Камбоджа, Куба, Иордания, Исландия, Вьетнам, Малайзия, Алжир. При этом турпоток в Европу также увеличился, но только на 15%. Растущими направлениями в этой части света стали Италия, Испания, Франция, Германия и Греция. Заметно вырос интерес к Африке — кратно вырос турпоток в Египет и Тунис.



Среди азиатских стран россиян в основном привлекали Таиланд, Малайзия, Шри-Ланка, Южная Корея и Индонезия. Суммарно в эти страны направилось в четыре раза больше туристов, чем годом ранее.



При этом упал интерес к отдыху на островах — в Доминикану и на Мальдивы приехало на 15% и 8% меньше людей соответственно.