«МегаФон»: Свердловчане за год стали на 35% чаще ездить за границу

УрБК, Москва, 02.08.2023. Отдых в Турции летом 2023 года стал самым популярным направлением для выездного туризма. В то ...27.12.2016 Турпоток из России за рубеж за год снизился на 6%
Количество российских туристов, выехавших за границу в 2016 году, оказалось на 6% меньше, чем годом ранее. Об этом ...04.09.2015 Поток туристов из России сократился на 33,8%
Российский выездной поток в I полугодии 2015 года по сравнению с тем же периодом прошлого года сократился на 24%. За ...04.09.2015 Поток туристов из России сократился на 33,8%
УрБК, Москва, 04.09.2015. Российский выездной поток в I полугодии 2015 года по сравнению с тем же периодом прошлого ...05.09.2011 В 2011 году число граждан РФ, посетивших Египет, снизилось на 60,5%
УрБК, Москва, 05.09.2011. Росстат и Ростуризм опубликовал статистику выезда за рубеж, согласно которой за I полугодие ...