УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:56

«МегаФон»: Свердловчане за год стали на 35% чаще ездить за границу

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. В летний сезон 2023 года жители Свердловской области на 35% чаще ездили за границу, чем годом ранее. Они посетили 130 стран, сообщает пресс-служба «МегаФона» по итогам анализа обезличенных данных в роуминге.

Больше всего путешественников приняли Турция и Абхазия — их посетили треть уральских туристов. Следом идут Грузия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). По динамике турпотока вперед вырвались Камбоджа, Куба, Иордания, Исландия, Вьетнам, Малайзия, Алжир — к ним зафиксирован кратный рост интереса в этом отпускном сезоне.

В целом по стране также отмечает рост активности туристов. Турция в этом году приняла на 27% больше путешественников из России, чем прошлым летом. В ОАЭ рост числа туристов из РФ составил 37%. Также россиян интересовали Иран (+115%) и Саудовская Аравия (+123%). По общему числу приехавших Ближний и Средний Восток обошел страны Европы.

Наибольший рост турпотока продемонстрировали Камбоджа, Куба, Иордания, Исландия, Вьетнам, Малайзия, Алжир. При этом турпоток в Европу также увеличился, но только на 15%. Растущими направлениями в этой части света стали Италия, Испания, Франция, Германия и Греция. Заметно вырос интерес к Африке — кратно вырос турпоток в Египет и Тунис.

Среди азиатских стран россиян в основном привлекали Таиланд, Малайзия, Шри-Ланка, Южная Корея и Индонезия. Суммарно в эти страны направилось в четыре раза больше туристов, чем годом ранее.

При этом упал интерес к отдыху на островах — в Доминикану и на Мальдивы приехало на 15% и 8% меньше людей соответственно.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
02.08.2023 Турция заняла четвертое место по стоимости зарубежного отдыха для россиян

УрБК, Москва, 02.08.2023. Отдых в Турции летом 2023 года стал самым популярным направлением для выездного туризма. В то ...

27.12.2016 Турпоток из России за рубеж за год снизился на 6%

Количество российских туристов, выехавших за границу в 2016 году, оказалось на 6% меньше, чем годом ранее. Об этом ...

04.09.2015 Поток туристов из России сократился на 33,8%

Российский выездной поток в I полугодии 2015 года по сравнению с тем же периодом прошлого года сократился на 24%. За ...

04.09.2015 Поток туристов из России сократился на 33,8%

УрБК, Москва, 04.09.2015. Российский выездной поток в I полугодии 2015 года по сравнению с тем же периодом прошлого ...

05.09.2011 В 2011 году число граждан РФ, посетивших Египет, снизилось на 60,5%

УрБК, Москва, 05.09.2011. Росстат и Ростуризм опубликовал статистику выезда за рубеж, согласно которой за I полугодие ...

Популярные новости
03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова11.08.2023В Екатеринбурге 15 августа на площади 1905 года саксофонист Игорь Бутман даст бесплатный концерт для всех горожан01.08.2023В России с 1 августа повысился размер утилизационного сбора для автомобильного транспорта31.07.2023В Свердловской области 1 августа ожидаются грозы, сильные дожди и ветер до 17 м/с07.08.2023Игорь Ощепков: Изменения маршрутов позволят увеличить плотность движения на магистральных маршрутах города
Архив новостей
Август 2023 (706)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18