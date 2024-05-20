Мобильный трафик Telegram и WhatsApp на Среднем Урале с начала 2024 года вырос на 44% и 33%

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. Свердловчане все реже пользуются традиционной сотовой связью, все чаще — мессенджерами. Такие выводы сделали аналитики сотовых операторов Yota и «МегаФон».



«Как отмечают аналитики «МегаФон», наибольшей популярностью среди мессенджеров у свердловчан пользуется Telegram. С начала года трафик вырос на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Также на треть увеличился интерес к WhatsApp», — пишет пресс-служба «МегаФона». В то же время в 2024 году свердловские абоненты стали тратить на 20% меньше минут традиционной сотовой связи, чем год назад. В целом по РФ этот показатель снизился на 14%



Безлимитные SMS свердловчане стали подключать в 2024 году на 77% реже, а спрос на опцию «Максимум безлимита» вырос в 3,8 раза за год. В целом по России 48% пользователей подключают безлимитный интернет более чем на одну опцию, а у зумеров (поколение, родившееся в 1997-2012 годах) данный показатель составил 60%.