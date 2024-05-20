Мобильный трафик Telegram и WhatsApp на Среднем Урале с начала 2024 года вырос на 44% и 33%

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. Количество абонентов «МегаФона», посетивших Екатеринбургский зоопарк, с начала 2024 ...02.05.2024 Интерес свердловчан к сайтам на тему садоводства вырос на 59% в апреле 2024 года
УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. В апреле 2024 года интернет-трафик свердловчан на сайтах из категории «Садоводство» ...25.04.2024 Аналитики сотового оператора Yota в 2023 году зафиксировали увеличение мобильного трафика свердловчан на маркетплейсах на 85%
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. Мобильный трафик свердловчан на маркетплейсах в 2023 году вырос на 85%. К такому выводу ...08.06.2023 «МегаФон»: Мобильный ТВ-трафик в Свердловской области вырос на 45% за год
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Интернет-трафик на сайтах цифровых каналов в Свердловской области за год вырос на 45%, ...03.11.2022 «МегаФон»: Среди свердловчан растет популярность Telegram как рабочего мессенджера
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2022. Аналитики мобильного оператора «МегаФон» проанализировали обезличенный интернет-трафик ...