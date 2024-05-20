УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:05

Мобильный трафик Telegram и WhatsApp на Среднем Урале с начала 2024 года вырос на 44% и 33%

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. Свердловчане все реже пользуются традиционной сотовой связью, все чаще — мессенджерами. Такие выводы сделали аналитики сотовых операторов Yota и «МегаФон».

«Как отмечают аналитики «МегаФон», наибольшей популярностью среди мессенджеров у свердловчан пользуется Telegram. С начала года трафик вырос на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Также на треть увеличился интерес к WhatsApp», — пишет пресс-служба «МегаФона». В то же время в 2024 году свердловские абоненты стали тратить на 20% меньше минут традиционной сотовой связи, чем год назад. В целом по РФ этот показатель снизился на 14%

Безлимитные SMS свердловчане стали подключать в 2024 году на 77% реже, а спрос на опцию «Максимум безлимита» вырос в 3,8 раза за год. В целом по России 48% пользователей подключают безлимитный интернет более чем на одну опцию, а у зумеров (поколение, родившееся в 1997-2012 годах) данный показатель составил 60%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.05.2024 «МегаФон»: Посещаемость абонентами Екатеринбургского зоопарка выросла в 2,6 раза

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. Количество абонентов «МегаФона», посетивших Екатеринбургский зоопарк, с начала 2024 ...

02.05.2024 Интерес свердловчан к сайтам на тему садоводства вырос на 59% в апреле 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. В апреле 2024 года интернет-трафик свердловчан на сайтах из категории «Садоводство» ...

25.04.2024 Аналитики сотового оператора Yota в 2023 году зафиксировали увеличение мобильного трафика свердловчан на маркетплейсах на 85%

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. Мобильный трафик свердловчан на маркетплейсах в 2023 году вырос на 85%. К такому выводу ...

08.06.2023 «МегаФон»: Мобильный ТВ-трафик в Свердловской области вырос на 45% за год

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Интернет-трафик на сайтах цифровых каналов в Свердловской области за год вырос на 45%, ...

03.11.2022 «МегаФон»: Среди свердловчан растет популярность Telegram как рабочего мессенджера

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2022. Аналитики мобильного оператора «МегаФон» проанализировали обезличенный интернет-трафик ...

Популярные новости
27.04.2024В некоторых районах Екатеринбурга во время празднования Дня Победы будет запрещена продажа алкоголя26.04.2024На юго-западе Екатеринбурга на площади 471,5 га построят новый микрорайон27.04.2024В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве с причинением ущерба на сумму свыше 12 млн рублей27.04.2024Наращивание кооперации27.04.2024Экслибрис, юсуповский фарфор и советский дизайн
Архив новостей
Май 2024 (498)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18