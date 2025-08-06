Мошенники стали чаще подделывать ресурсы мессенджеров и банков

УрБК, Москва, 06.08.2025. МВД предупредило россиян о мошеннических ссылках под видом файлов с «субтитрами» или ...03.06.2025 Аналитики предупредили россиян о мошенничестве через пиратский контент
УрБК, Москва, 03.06.2025. Мошенники стали чаще искать жертв среди россиян, которые ищут в интернете пиратские фильмы и ...06.05.2025 Мошенники стали чаще создавать поддельные сайты авиакомпаний и билетных маркетплейсов
УрБК, Москва, 06.05.2025. Злоумышленники стали чаще создавать фишинговые ресурсы, замаскированные под сайты ...25.03.2024 Мошенники начали подделывать сайты операторов связи для получения доступа к аккаунтам граждан на «Госуслугах»
УрБК, Москва, 25.03.2024. Интернет-мошенники начали применять новую схему мошенничества: подделывать сообщения, якобы ...22.02.2024 «МегаФон» защитит абонентов от фишинга и утечки персональных данных
УрБК, Москва, 22.02.2024. «МегаФон» подключил собственную антифишинговую платформу к системе мониторинга фишинговых ...