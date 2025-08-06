УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 10:00

Мошенники стали чаще подделывать ресурсы мессенджеров и банков

УрБК, Москва, 11.08.2025. Мошенники стали чаще маскировать фишинговые ресурсы под мессенджеры и банковские приложения. Так, в первом полугодии злоумышленники наиболее активно имитировали платформы Telegram, «Сбер», Альфа-банк, «Юла» WhatsApp и Steam Community. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов по кибербезопасности.

Особой популярностью у мошенников пользуется Telegram. За отчетный период его домены подделывали порядка 3,4 тыс. раз. Кроме того, количество атак через платформу увеличилось в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам аналитика данных Координационного центра доменов .RU/.РФ. Евгения Панкова, преступники маскируются под те мессенджеры, которыми россияне пользуются ежедневно.

Всего в стране выявили и заблокировали около 12 тыс. фишинговых ресурсов. Центр мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» сообщает, что большая часть из них была замаскирована под маркетплейсы, формы входа различных госучреждений, а также сайты для кражи Telegram-аккаунтов.

Чтобы обезопасить себя от утечки личных данных, эксперты рекомендуют критически относится к любым сообщениям, не переходить по ссылкам, а также не скачивать сомнительные файлы.
