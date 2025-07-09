УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 10:36

В России зафиксировали снижение фрода в мессенджерах после ограничения голосового трафика в Telegram и WhatsApp

УрБК, Москва, 20.08.2025. Банки и операторы зафиксировали снижение фрода в мессенджерах на 40-70% после частичного ограничения голосового трафика в Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Metа, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной), пишет «Коммерсантъ».

При этом отмечается, что мошенники стали активнее звонить по обычной сотовой связи. Также они постепенно осваивают новый российский мессенджер Max.

Аналитики считают, что для усиления борьбы с мошенничеством властям и бизнесу нужно оперативно адаптироваться к изменению поведения злоумышленников.
