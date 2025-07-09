В России зафиксировали снижение фрода в мессенджерах после ограничения голосового трафика в Telegram и WhatsApp

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2025. Свердловчане всех возрастов отказываются от телефонных звонков в пользу мессенджеров. В ...21.08.2024 Российские пользователи отмечают сбои в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp*
УрБК, Москва, 21.08.2024. Российские пользователи пожаловались на массовые сбои в работе мессенджеров Telegram и ...03.11.2022 «МегаФон»: Среди свердловчан растет популярность Telegram как рабочего мессенджера
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2022. Аналитики мобильного оператора «МегаФон» проанализировали обезличенный интернет-трафик ...21.03.2022 «МегаФон»: Telegram впервые обошел по популярности WhatsApp у российских пользователей
УрБК, Москва, 21.03.2022. В марте этого года Telegram впервые в России обошел WhatsApp, став самым популярным ...22.12.2021 Telegram стал самым популярным мессенджером в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2021. Telegram стал самым популярным и быстрорастущим мессенджером в Свердловской области. За ...