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30.07.2025

Интерес к ИИ-помощникам в Свердловской области вырос в 5 раз

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2025. Количество свердловчан, пользующихся ИИ-компаньонами, в 2025 году выросло в 2,1 раза. Средний объем трафика таких сервисов вырос в 5 раз. Такие данные приводят аналитики Yota.

Интерес к ИИ-помощникам в Свердловской области вырос в 5 раз
Изображение сгенерировано GigaChat по запросу МегаФона

ИИ-компаньонами чаще всего пользуются абоненты в возрасте 36–45 лет (40%), за ними идут группы 46–55 (23%) и 26–35 лет (16%). Женщины активнее вовлечены в общение с цифровыми собеседниками — доля составила 55%, и на них приходится 51% от всего времени, которые пользователи проводят с ИИ-ботами.

Наибольшей популярностью пользуются чат-боты, специализирующиеся на психологической поддержке. Например, Wysa, Woebot и Earkick. Пользователи проводят с ними в среднем 19 минут в месяц. За полгода количество их пользователей выросло почти в 5 раз, а трафик увеличился в 3,6 раза.

В свою очередь, самыми популярными ботами для повседневного общения стали Character.ai, Talkie и Replika. В среднем пользователи проводят в этих сервисах около 36 минут в месяц. За полгода их аудитория выросла в 2 раза, а трафик — в 5.

В компании МегаФон подтверждают тенденцию и отмечают, что интерес к ИИ-помощникам в Свердловской области вырос в 8 раз. В помощи и советах ИИ-компаньонов cвердловчане чаще всего нуждаются в апреле, июне и июле — именно в эти периоды наблюдается повышенный интернет-трафик на ресурсы.
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