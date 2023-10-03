Застройщик Горнощитского района Екатеринбурга подписал соглашение о сотрудничестве для создания новых рабочих мест на осваиваемой территории

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От Академического до Горнощитского

На выставке 100+ TechnoBuild ГК «КОРТРОС» представила проект девятого района Екатеринбурга ...

При строительстве Горнощитского района Екатеринбурга будут применены новейшие технологии в сфере энергосбережения

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. При строительстве Горнощитского района Екатеринбурга будут применяться новейшие ...

Застройщик Академического района Екатеринбурга поделился с белорусской делегацией опытом внедрения энергосберегающих технологий

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В Академическом районе Екатеринбурга для делегации из Белоруссии провели экскурсию по ...

Поднимающее сотрудничество

В Академическом районе Екатеринбурга построят завод по сборке белорусских скоростных лифтов ...

В Академическом районе Екатеринбурга к 2030 году планируется создать 15 тыс. новых рабочих мест

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. В Академическом районе Екатеринбурга в течение ближайших нескольких лет появятся новые ...