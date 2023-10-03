Застройщик Горнощитского района Екатеринбурга подписал соглашение о сотрудничестве для создания новых рабочих мест на осваиваемой территории
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2023. Сегодня на полях форума 100+ TechnoBuild генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов подписал соглашение с компанией ООО «Управляющая компания «Про-Бизнес-Парк» в целях комплексного развития территорий города. В частности, документ касается сотрудничества в сфере создания новых рабочих мест в планируемом районе Горнощитский.
Сергей Ланцов отметил, что ключевыми вопросами для любого проекта комплексного освоения территорий являются транспортная доступность и рабочие места.
«С транспортной доступностью на этой территории все хорошо. Что касается мест для приложения труда, то на сегодняшний день там уже имеется порядка 5 тыс. рабочих мест с перспективой развития до 15 тыс. И «Про-Бизнес-Парк» — одно из предприятий, с которым мы будем сотрудничать в этом направлении. У компании там есть территория, которую они развивают и предоставляют под производственные мощности. И теперь мы будем вместе работать в этом направлении. Нашим вкладом станет развитие транспортной и инженерной инфраструктуры и предоставление жилья на комфортных условиях для тех, кто будет работать в этом районе», — рассказал гендиректор девелопера.
Сергей Ланцов также добавил, что на данный момент ведутся переговоры о предоставлении на этой территории места под производственную площадку для Могилевского завода лифтового машиностроения (ОАО «Могилевлифтмаш»).
Напомним, что в середине июля этого года в рамках международной выставки ИННОПРОМ ГК «КОРТРОС» и ОАО «Могилевлифтмаш» подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах импортозамещения лифтов, в том числе для жилых домов. Проектом предусмотрено размещение
в Екатеринбурге сборочного производства лифтов. Такое предприятие позволит выпускать от 500 единиц оборудования в год и создать новые рабочие места для жителей города.