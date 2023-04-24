Свердловский губернатор Евгений Куйвашев ознакомился с возможностями ферганских предприятий

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил с рабочим визитом Ферганскую область (Узбекистан). В ходе него он ознакомился с производственными площадками, которые в будущем могут стать партнерами Среднего Урала, сообщает свердловский департамент информационной политики.
Среди представленных предприятий был завод «Кварц». Это крупнейшее в Узбекистане и всей Центральной Азии предприятие, которое выпускает листовое полированное, цветное, закаленное стекло и стекла для автомобильной промышленности. В связи с высокими темпами строительства в Свердловской области, продукция «Кварца» может быть востребована.
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Также свердловская делегация ознакомилась с предприятием по производству керамогранитных плит Art Soft Ceramic и крупнейшей в Узбекистане текстильной компанией Global Textile Infinity.
По итогам деловой поездки в Свердловской области может появиться Ферганский дом, где будет представлена продукция Ферганской области.
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