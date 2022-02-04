На выставку «Иннопром» в Ташкенте прибыла делегация из Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2021. Делегация из Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым прибыла на площадку выставки «Иннопром. Центральная Азия», организованной в выставочном комплексе «УзЭкспоЦентр» в Ташкенте, сообщает департамент информационной политики региона.



Свердловская делегация посетила Узбекистан, чтобы продвигать продукцию, производимую в регионе для рынка Средней Азии, а также чтобы расширить существующие и найти новые партнерские связи.





Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области



Глава региона подчеркнул, что присутствие на выставке представителей Среднего Урала закономерно, ведь Свердловская область является родиной Международной промышленной выставки «Иннопром». Область является партнером выставки в Узбекистане.



«Также отмечу, что Узбекистан является важным экономическим партнером для Свердловской области. Последние несколько лет республика стабильно входит в десятку наших крупнейших торговых партнеров. В 2021 году оборот взаимной торговли вырос почти на 6% и превысил 360 млн долл. США», — добавил Е. Куйвашев.



Российскую делегацию на «Иннопроме» в Ташкенте возглавляет министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.



В составе деловой делегации Свердловской области на выставку прибыли представители 50 региональных предприятий, представляющих широкий спектр отраслей, в том числе металлургию, машиностроение, химическую промышленность, решения для нефтегазовой и горнодобывающей отраслей, энергетику, информационные технологии, строительство и логистику.



Предполагается, что Е. Куйвашев поучаствует в главной пленарной сессии выставки «Центральная Азия: пространство технологического прорыва» и проведет ряд переговоров. В том числе — с хокимом Ферганской области Хайрулло Бозаровым. Свердловские делегаты также будут участвовать в сессиях выставки, встретятся с представителями хокимиятов Наманганской и Ташкентской областей, города Ташкента, министерств Республики Узбекистан, руководителями предприятий, а заодно посетят производственные площадки.



К примерам успешного торгово-экономического сотрудничества между Свердловской областью и Узбекистаном можно отнести изготовление группой СВЭЛ электрооборудования по заказу «Лукойл Узбекистан» и поставки трансформаторов для строящихся жилых комплексов и гостиниц делового центра «Ташкент-Сити». Помимо этого, завод УРАЛКРАН поставлял промышленные краны на узбекские предприятия. Уралмашзавод провел по контракту модернизацию главной обогатительной фабрики ключевого производителя цветных металлов в Узбекистане — АО «Алмалыкский ГМК». Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат каждый год отгружает по 500 тыс. мешков и до 1 тыс. т мешочной и композиционной бумаги для узбекских предприятий.