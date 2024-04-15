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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев рассказал о совместных проектах региона с Узбекистаном

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе главной пленарной сессии «Промышленная кооперация в Центральной Азии: региональный фокус» Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая проходит с 22 по 24 апреля в Ташкенте, рассказал о сотрудничестве Среднего Урала с Узбекистаном. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев рассказал о совместных проектах региона с Узбекистаном
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

«Среди значимых совместных проектов: модернизация газотранспортной системы Узбекистана, партнером которой выступает «Трубная металлургическая компания». Продолжается реализация совместного проекта по строительству медно-обогатительной фабрики на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате. Развивается партнерство в сфере транспортного машиностроения, в частности, в прошлом году холдинг «Синара — транспортные машины» поставил узбекистанским компаниям пять тепловозов для промышленных предприятий в Навои и химического завода в Самарканде. В этом году планируются поставки еще нескольких единиц путевой техники», — говорится в сообщении департамента.

Регионами-партнерами Свердловской области являются Ферганская и Наманганская области Узбекистана. Деловые делегации из Наманганской, Ферганской и Самаркандской областей регулярно посещают Средний Урал.

«Если говорить о промышленности нашей области, у нас порядка 14 тыс. заводов сегодня работают. Товарооборот с Узбекистаном за последние 5 лет вырос в 2,5 раза. Это серьезная заявка на продвижение в будущем», — отметил Е. Куйвашев.

Напомним, что сегодня в рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая проходит с 22 по 24 апреля в Ташкенте, открылся стенд Свердловской области. На нем представлена продукция более чем 60 уральских предприятий в области металлургии, машиностроения, промышленной химии.

Кроме того, на стенде Свердловской области будут представлены 10 предприятий, выпускающих промышленную и высокотехнологичную продукцию, а также предлагающие решения для цифровизации и автоматизации технологических процессов, компоненты для автомобилестроения и противопожарных технологий.
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