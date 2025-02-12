На ИННОПРОМе забронировали 90% выставочных площадей

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Средний Урал готовится к ИННОПРОМу-2025

Свердловские власти начали подготовку к ежегодной промышленной выставке ...

Выставка «Иннопром» в Екатеринбурге впервые займет четыре павильона МВЦ

Промышленная выставка «Иннопром-2024», которая пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, впервые займет все четыре ...

Деловую программу на стенде Свердловской области в ходе выставки ИННОПРОМ посетили более 7 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. Более 7 тыс. человек приняли участие в мероприятиях деловой программы стенда ...

В Свердловской области выбрали 35 компаний для презентации региона на международной выставке «Иннопром-2023»

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. В Свердловской области определили 35 участников, которые представят регион в рамках ...

Заявка на «ЭКСПО-2025» будет представлена на стенде Свердловской области на выставке «Иннопром-2018»

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2018. На девятой международной промышленной выставке «Иннопром-2018» в Екатеринбурге будет ...