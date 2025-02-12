На ИННОПРОМе забронировали 90% выставочных площадей

На Среднем Урале продолжается подготовка к международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2025, которая состоится в Екатеринбурге 7-10 июля. На недавнем совещании под председательством первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова обсуждалось формирование регионального стенда и деловой программы, а также другие вопросы, связанные с мероприятием. Об этом сообщил
департамент информполитики области.
По словам директора ИННОПРОМа Артема Стороженко, заполняемость выставочных площадей на данный момент составила около 90%. Заявки на собственные стенды подали 29 российских регионов. Также в стадии формирования находятся заявки на национальные экспозиции.
Что касается деловой программы региона, то, по словам министра инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова, на данный момент получено 45 различных предложений по мероприятиям. Среди предложенных тем: «Инновации в промышленности», «Промышленная инфраструктура», «Международное сотрудничество», «Новые материалы и химия». Отметим, что в нынешнем году три региональных деловых мероприятия будут включены в федеральную программу, а официальный сайт ИННОПРОМа планирует осветить организованные свердловским регионом события отдельным треком.
В. Третьяков также рассказал о формировании стенда региона. Он отметил, что Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области было получено 74 инициативы, касающиеся экспонентов. Заявки будут обработаны до 10 апреля, а после межведомственной рабочей группой будет сформирован состав экспозиции. Сам стенд будет состоять из двух этажей, на нем расположатся площадка для презентаций и подписания соглашений, а также три конференц-зала и комнаты для переговоров.
Главной темой областной экспозиции в нынешнем году станут проекты и достижения предприятий региона в цифровизации и автоматизации производства. Основная программа мероприятия будет освещать вопросы увеличения производительности труда, подготовки квалифицированных кадров, развития промышленной инфраструктуры, внедрения инновационных технологий и другие важные темы.
Всего запланировано около 100 деловых событий и выступления более 350 спикеров. Ожидается присутствие более 60 иностранных делегаций и представителей. Также, помимо внутренней экспозиции, на улице перед выставочным центром будет устроен показ крупногабаритной техники.
Отметим, что в этом году параллельно с ИННОПРОМом в Екатеринбурге пройдет Российско-Китайское ЭКСПО, оба – в павильонах МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Регистрация на них начнется в мае.
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ, ставшая визитной карточкой Свердловской области, пройдет уже в 15-й раз. В прошлом году она привлекла более 15 тыс. участников. В ее рамках прошли 47 мероприятий, были заслушаны 210 спикеров и заключено 69 различных соглашений. Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области