Двигатели, турбины, продукты

В 2023 году Республика Беларусь станет страной-партнером международной выставки «Иннопром». В связи с этим в Екатеринбурге состоялась пресс-конференция, посвященная сотрудничеству Свердловской области и этого государства. Участники встречи рассказали об актуальных примерах экономического взаимодействия и дальнейших планах.



Замминистра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Олег Александрин напомнил, что между Средним Уралом и Республикой Беларусь в 2001 году был заключено соглашение о сотрудничестве. Этот документ был обновлен в прошлом году. Продолжают действовать коммуникативные площадки, такие как Совет делового сотрудничества и две рабочие группы (по энергетике и промышленности).



Среди практических примеров сотрудничества спикер привел разработку компанией «Синара-Транспортные машины» двигателя дм-185 для большегрузных самосвалов, в том числе «БелАЗов». Так, в 2022 году был подписан контракт на их поставку. Предполагается, что автомобильное предприятие получит около 300 двигателей. Сами «БелАЗы», в свою очередь, активно используются по всей России, включая Свердловскую область, например, на горно-обогатительных комбинатах (ГОКах).



«В чем уникальны белорусские коллеги — они поставляют примерно 30% машиностроительной продукции. Это не только транспортное и сельскохозяйственное машиностроение. Это также станкоинструмент. Это очень важно для нашей металлургии, машиностроения. Поэтому у нас очень интересная кооперация по созданию совместной продукции», — отметил О. Александрин.



Руководитель отделения посольства Белоруссии в Екатеринбурге Сергей Чичук рассказал, что о развитии отношений между регионом и республикой говорит уже факт роста числа встреч, проектов и командировок. Все это в итоге приводит к росту товарооборота.



«У нас есть соглашения о межправительственном сотрудничестве, план мероприятий. Все принимаемые нами решения, договоренности оформляются в виде протоколов. Это не просто разговоры. Есть ответственные, сроки, это все контролируется. Налажена хорошая системная работа. В прошлом году мы выполнили все планируемые мероприятия. А в этом году впереди еще много заседаний и различного рода мероприятий», — сказал спикер.



Также он рассказал о росте поставок белорусских лифтов в Свердловскую область: с 257 в 2021 году до 500 в 2022. В четыре раза выросли поставки Минского моторного завода. Его продукция применяется в сварочных, насосных, электрических станциях, у всех производителей транспортных средств.



Белорусская Группа компаний «Теплосила» нарастила сотрудничество по оснащению объектов социальной сферы своим оборудованием. В Екатеринбурге эта продукция применялась во Дворце дзюдо, Центре художественной гимнастики, объектах будущих студенческих игр.



Также шло активное сотрудничество в сфере энергетики. Большинство использующихся в Белоруссии электрических турбин произведены на Уральском турбинном заводе.



«В энергетике вся работа просвечивается через призму импортозамещения. Мы смотрим, что мы можем друг другу поставить. Релейная защита, трансформаторы, различное оборудование, контроллеры — что-то делаем мы, что-то — вы. Идет обмен, и наши энергетики постоянно находятся в контакте. Даже создан специальный совет по импортозамещению», — добавил С. Чичук.



Кроме того, в Свердловской области представлены белорусские бренды одежды и обуви. Ряд предприятий работает через уральских дилеров.



Помимо этого, спикер отметил, что на уральском рынке хорошо представлены белорусские продукты. Они есть в местных торговых сетях и среди развивающихся здесь белорусских торговых сетей. С. Чичук допускает, что в Екатеринбурге может открыться дистрибутивный центр белорусских продуктов.



Среди других значимых событий спикер выделил открытие офиса почетного консула Белоруссии в Екатеринбурге и офиса представителя Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП).



Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин обратил внимание на наличие хорошего базиса в сотрудничестве между Свердловской областью и Белоруссией. Одним из главных преимуществ является наличие единых стандартов или работа по их унификации. Это позволяет более эффективно сотрудничать в области высокотехнологичного и наукоемкого оборудования.



«У нас очень большие возможности для сотрудничества. Это самое комфортное государство, наш партнер, с которым мы выстраиваем отношения. Нас очень многое объединяет. У нас общий язык, общая история. Очень крепкие кооперационные связи. Сегодня мы ведем свою работу с очень хорошего базиса», — подчеркнул он.



Представитель БелТПП в Свердловской области Иван Булавин отметил, что грядущий «Иннопром» — это толчок к развитию отношений во всех сферах. По словам спикера, это будет «наиболее объемное представление белорусских предприятий в Свердловской области, которых еще не было».



О. Александрин, завершая встречу, добавил, что уже в феврале начнется обсуждение приема белорусской делегации. В этот же период стартуют переговоры с другими странами, желающими посетить выставку.



Выставка «Иннопром-2023» пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля на базе «Екатеринбург-Экспо». Его главная тема обозначена как «Устойчивое производство: стратегии обновления».