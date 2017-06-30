Объем продаж товаров организаций Свердловской области с Республикой Беларусь в 2022 году составил 750 млн долл. США

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. Объем продаж товаров организаций Свердловской области с Республикой Беларусь в 2022 году составил 750 млн долл. США. Об этом заявил в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель министра международных и внешнеэкономических связей региона Олег Александрин.



При этом он отметил, что данные нашей таможенной статистики еще не опубликованы.



«Товарооборот по РФ и Республики Беларусь составил 43 млрд долл. США. По данным Белоруссии — 50 млрд долл. США из-за разной методики подсчета. По нашим данным, товарооборот с Беларусью будет в районе 600 млн долл. США», — рассказал замминистра международных и внешнеэкономических связей региона.



Также, по оценкам двух стран, в сравнении с предыдущим годом рост товарооборота за 2022 год составил порядка 25%. Олег Александрин заявил, что существенно увеличился объем импорта белорусской продукции в Свердловскую область. Самый заметный рост поставок из Белоруссии наблюдается в отрасли машиностроения.



Так, в прошлом году были закуплены 54 белорусских трактора, а также 30-40 единиц сельхозтехники. В то же время поставляется оборудование и в страну-партнера. Например, Уральский турбинный завод за весь период своей работы поставил порядка 20 турбин для энерготехнических производств Республики Беларусь. В том числе благодаря ввезенному оборудованию из России удалось завершить модернизацию Минской ТЭЦ-3, уточнил О. Александрин. Общий вклад в товарооборот Белоруссии по контракту поставки турбин с 2014 года составил порядка 50 млн долл. США.



«За последние три года реализовано более 100 уникальных проектов в отраслях машиностроения, автомобилестроения, энергетики. Из них более 10 проектов относятся к сотрудничеству с агентством по технологическому развитию. Среди них — высокотехнологические изделия: турбокомпрессора, системы охлаждения двигателей, газовых редукторов и другого оборудования», — сказал коммерческий директор Инжинирингового центра цифровых технологий машиностроения УрФУ Станислав Прокопьев.



Напомним, что ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении «Иннопрома-2023» с 10 по 13 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Главной темой станет «Устойчивое производство: стратегии обновления», где в качестве основной страны-партнера выступит Белоруссия.