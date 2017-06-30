УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. Объем продаж товаров организаций Свердловской области с Республикой Беларусь в 2022 году составил 750 млн долл. США. Об этом заявил в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель министра международных и внешнеэкономических связей региона Олег Александрин.
При этом он отметил, что данные нашей таможенной статистики еще не опубликованы.
«Товарооборот по РФ и Республики Беларусь составил 43 млрд долл. США. По данным Белоруссии — 50 млрд долл. США из-за разной методики подсчета. По нашим данным, товарооборот с Беларусью будет в районе 600 млн долл. США», — рассказал замминистра международных и внешнеэкономических связей региона.
Также, по оценкам двух стран, в сравнении с предыдущим годом рост товарооборота за 2022 год составил порядка 25%. Олег Александрин заявил, что существенно увеличился объем импорта белорусской продукции в Свердловскую область. Самый заметный рост поставок из Белоруссии наблюдается в отрасли машиностроения.
Так, в прошлом году были закуплены 54 белорусских трактора, а также 30-40 единиц сельхозтехники. В то же время поставляется оборудование и в страну-партнера. Например, Уральский турбинный завод за весь период своей работы поставил порядка 20 турбин для энерготехнических производств Республики Беларусь. В том числе благодаря ввезенному оборудованию из России удалось завершить модернизацию Минской ТЭЦ-3, уточнил О. Александрин. Общий вклад в товарооборот Белоруссии по контракту поставки турбин с 2014 года составил порядка 50 млн долл. США.
«За последние три года реализовано более 100 уникальных проектов в отраслях машиностроения, автомобилестроения, энергетики. Из них более 10 проектов относятся к сотрудничеству с агентством по технологическому развитию. Среди них — высокотехнологические изделия: турбокомпрессора, системы охлаждения двигателей, газовых редукторов и другого оборудования», — сказал коммерческий директор Инжинирингового центра цифровых технологий машиностроения УрФУ Станислав Прокопьев.
Напомним, что ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении «Иннопрома-2023» с 10 по 13 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Главной темой станет «Устойчивое производство: стратегии обновления», где в качестве основной страны-партнера выступит Белоруссия.
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. К ноябрю контракт по поставкам новых троллейбусов для Екатеринбурга из Белоруссии ...30.06.2017 Евгений Куйвашев принимает участие в четвертом форуме регионов России и Беларуси
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2017. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев 30 июня принимает участие в четвертом ...27.01.2015 По итогам 2014 года товарооборот РФ с другими странами упал почти на 6%
В 2014 году товарооборот России с другими странами сократился на 5,7% и составил по предварительным оценкам ...03.09.2014 По итогам I полугодия товарооборот Свердловской области со странами СНГ составил 908,3 млн долл. США
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2014. За первое полугодие 2014 г. товарооборот Свердловской области со странами СНГ ...29.03.2013 Внешнеторговый оборот Свердловской области в 2012 году составил более 13 млрд долл. США
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2013. Внешнеторговый оборот Свердловской области в 2012 году составил более13 млрд долл. США. ...