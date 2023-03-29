Контракт по поставкам новых троллейбусов для Екатеринбурга из Белоруссии должен быть исполнен к ноябрю

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. К ноябрю контракт по поставкам новых троллейбусов для Екатеринбурга из Белоруссии должен быть полностью исполнен. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции рассказал заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Олег Александрин.



Также он заявил, что до 25% возрос объем импорта белорусской продукции на Средний Урал. Самое заметное увеличение поставок из Белоруссии наблюдается в отрасли машиностроения.



Напомним, что в Екатеринбург уже доставили первые два троллейбуса из 50 закупленных машин для обновления городского троллейбусного парка. Значительная часть новых машин прибудет в уральскую столицу в августе, к празднованию 300-летия города.