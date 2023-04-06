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В депо екатеринбургского МУП «Гортранс» поступило шесть новых белорусских троллейбусов

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. В Екатеринбург привезли шесть новых белорусских троллейбусов. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель главы города Алексей Бубнов.

«В город начали поступать новые троллейбусы белорусского производства. Первая поставка — четыре машины — уже находится в депо на улице Щорса, еще две — в депо Орджоникидзевского района, еще одна машина, седьмая, в пути между Минском и Екатеринбургом», — сказал Алексей Бубнов.

По его словам, эти новые низкопольные машины с кондиционерами в скором времени выйдут на линию. Кроме того, он отметил, что в Екатеринбурге нужно менять «весь подвижной состав общественного транспорта, но троллейбусы — в первую очередь». Также, по его словам, следует обновлять трамвайный парк, но федеральных средств на новый транспорт пока нет.

«Состояние автобусного парка неплохое: мы получили к чемпионату мира низкопольные газомоторные автобусы, а также в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» — порядка 160 машин», — отметил замглавы Екатеринбурга.

Добавим, что контракт по поставкам новых троллейбусов для Екатеринбурга из Белоруссии должен быть исполнен к ноябрю. Всего для обновления городского троллейбусного парка было закуплено 50 машин. Значительная часть нового транспорта прибудет в уральскую столицу в августе, к празднованию 300-летия города.

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