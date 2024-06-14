Организаторы ИННОПРОМа-2024 назвали основные треки деловой программы форума в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2024. Стенд Свердловской области на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2024 будет ...05.06.2024 Программа выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге дополнена футбольным турниром между командами стран-участниц
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. С 7 по 11 июля в Екатеринбурге пройдет турнир по футболу между профессиональными ...29.03.2024 Международная промышленная выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля 2024 года
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. Международная промышленная выставка «Иннопром» в этом году пройдет с 8 по 11 июля. ...13.03.2024 Страной — партнером выставки «Иннопром» в 2024 году станут ОАЭ
Объединенные Арабские Эмираты станут страной — партнером XIV Международной промышленной выставки «Иннопром», которая ...13.03.2024 Страной — партнером выставки «Иннопром» в 2024 году станут ОАЭ
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. Объединенные Арабские Эмираты станут страной — партнером XIV Международной промышленной ...