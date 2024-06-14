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Организаторы ИННОПРОМа-2024 назвали основные треки деловой программы форума в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. Стали известны основные направления деловой программы Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2024, которая пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Об этом сообщает информационный портал Свердловской области.

Треков будет семь: «Инновации в промышленности», «Глобальный инжиниринг», «Технологии новой мобильности», «Низкоуглеродная повестка», «Международное сотрудничество», «Форум производителей компонентов» и «Диалог с торгпредом».

К примеру, «Форум производителей компонентов», который состоится 10 июля, предполагает возможность общения малых и средних производителей компонентной базы с крупнейшими промышленными компаниями в формате промышленного speed dating.

Напомним, что темой выставки ИННОПРОМ стало «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Страной-партнером выступят Объединенные Арабские Эмираты. Делегацию возглавит министр промышленности и передовых технологий ОАЭ специальный представитель ОАЭ по России Султан бен Ахмед аль-Джабер. В состав делегации от ОАЭ войдет более 100 человек. Кроме того, с 7 по 11 июля в Екатеринбурге пройдет турнир по футболу между профессиональными командами стран — участниц выставки. Стенд Свердловской области будет оформлен в стиле конструктивизма.
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