Организаторы ИННОПРОМа-2024 назвали основные треки деловой программы форума в Екатеринбурге

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Стенд Свердловской области на выставке ИННОПРОМ в 2024 году будет в стиле конструктивизма

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2024. Стенд Свердловской области на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2024 будет ...

Программа выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге дополнена футбольным турниром между командами стран-участниц

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. С 7 по 11 июля в Екатеринбурге пройдет турнир по футболу между профессиональными ...

Международная промышленная выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. Международная промышленная выставка «Иннопром» в этом году пройдет с 8 по 11 июля. ...

Страной — партнером выставки «Иннопром» в 2024 году станут ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты станут страной — партнером XIV Международной промышленной выставки «Иннопром», которая ...

Страной — партнером выставки «Иннопром» в 2024 году станут ОАЭ

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. Объединенные Арабские Эмираты станут страной — партнером XIV Международной промышленной ...