В Академическом районе Екатеринбурга на Крещение установят безопасную иордань и привезут для верующих православную святыню
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2025. В Академическом районе Екатеринбурга у Благовещенского Храма Святых Божьих строителей на ул. Вильгельма де Геннина, 61 в Крещение будет установлена иордань с артезианской водой. Представители МЧС и администрации города согласовали размещение и подтвердили безопасность купели, которая станет одной из восьми в черте города в этом году, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).
У Благовещенского Храма уже установлен белый шатер с иорданью, внутри будет поддерживаться плюсовая температура. Окунуться в освященную воду здесь можно будет с 23.00 18 января до 23.59 19 января. Рядом с шатром будут располагаться теплые раздевалки для мужчин и женщин. В зоне размещения купели будет дежурить медик, а также полиция, служба безопасности района и сотрудники МЧС.
В Крещенскую ночь всех верующих, которые придут окунуться в иордань, будет ждать горячий чай. Безопасность и комфорт православным будут обеспечивать ведущий девелопер нового района Екатеринбурга АО СЗ «РСГ-Академическое», УК «Академический» и фонд «Добрососедство».
Кроме того, у прихожан храма Святых Божиих строителей на Крещение будет возможность приложиться к частице пояса Пресвятой Богородицы, которая доступна для посещения с 16.00 18 января до 03.00 часов 19 января. Такая возможность появилась благодаря усилиями зампредседателя Заксобрания Свердловской области, члена совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» и основателя фонда «Добрососедство» Виктора Маслакова при содействии главы Екатеринбурга Алексея Орлова.
Напомним, что в январе 2025 года в храме Академического района появилась
икона Пантелеймона целителя, написанная в конце XIX века. Кроме того, попечители прихода от лица ведущего девелопера района ранее дарили приходу образ Тихвинской Богоматери, ковчег с частью мощей святого Алексия, человека Божьего, а также старинную икону «Спас Вседержитель». Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»