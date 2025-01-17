В Академическом районе Екатеринбурга на Крещение установят безопасную иордань и привезут для верующих православную святыню

Благовещенскому храму в Академическом районе Екатеринбурга на Рождество подарили старинную икону Пантелеймона Целителя

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. В Екатеринбурге у храма святых Божиих Строителей появилась архитектурная подсветка. ...

В Академическом районе Екатеринбурга установили архитектурную подсветку для храма святых Божиих Строителей

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. В Академическом районе Екатеринбурга вчера вечером начались традиционные купания в ...

Сотни верующих Екатеринбурга окунулись в крещенскую иордань в Академическом районе

В Академическом районе Екатеринбурга ожидают до 2 тыс. человек на купания в крещенской проруби

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. В Академическом районе Екатеринбурга рядом с храмом Святых Божиих строителей по ...