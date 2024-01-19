Сотни верующих Екатеринбурга окунулись в крещенскую иордань в Академическом районе

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. В Академическом районе Екатеринбурга вчера вечером начались традиционные купания в крещенской иордани. Купель, как обычно, обустроили на площадке возле Храма Святых Божиих строителей, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).Накануне вечером, 18 января, у Храма Святых Божиих строителей собрались сотни желающих окунуться в ледяную воду в комфортных условиях, которые создали главный застройщик АО СЗ «РСГ-Академическое» и управляющая компания «Академический». Настоятель Храма Святых Божиих строителей совершил чин Великого освящения, и в 23.30 доступ к купели открыли для верующих. Перед входом в шатер прихожан напутствовал и благословил настоятель храма, а затем пригласил всех на Божественную литургию, после которой верующие могли набрать крещенской воды.По традиции купель в Академическом районе организуют в отапливаемом шатре. Для наполнения большой бетонной чаши, которая была специально изготовлена основателем района АО СЗ «РСГ-Академическое», потребовалось более 24 тыс. л артезианской воды, которую добыли на одном из источников Свердловской области. За сутки тепловые пушки, отапливающие шатер, нагрели воду до комфортной температуры. Кроме того, в купели постоянно работают фильтры, прогоняющие воду через песок для более глубокой очистки. Спуск в воду также сделан удобным и безопасным — со специальным нескользящим настилом и деревянными поручнями. Рядом организовано несколько отапливаемых палаток для переодевания, где можно оставить вещи.Напомним, что крещенские купания проходят в Академическом районе с 2016 года. Традицию заложил основатель района АО СЗ «РСГ-Академическое» совместно с управляющей компанией «Академический». Доступ к иордани будет открыт до 23.00 19 января. Все это время рядом будут дежурить врачи, спасатели и волонтеры. Ожидается, что в этом году в крещенских купаниях в Академическом районе примут участие порядка 2 тыс. человек.