В Академическом районе Екатеринбурга ожидают до 2 тыс. человек на купания в крещенской проруби

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. В Академическом районе Екатеринбурга рядом с храмом Святых Божиих строителей по традиции открылась искусственная прорубь. Сегодня здесь ожидается до 2 тыс. верующих, которые придут сюда в праздник Крещения, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое».
Традицию крещенских купаний в новом районе города в 2016 году заложил основатель района и главный его застройщик — АО СЗ «РСГ-Академическое». Совместно с УК «Академический» девелопер устанавливает отапливаемый шатер, обеспечивает фильтрацию и циркуляцию воды в купели, а также организует бесплатные теплые раздевалки и поит гостей горячим чаем.
Иордань будет открыта до 23.00 19 января. Традиционно за порядком и спокойствием следят сотрудники МЧС, полиции, представители службы безопасности района и народные дружинники. Также здесь дежурит фельдшер «неотложки». В предыдущие годы купель в теплом шатре около храма посещало до 1,5 тыс. человек.
Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
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