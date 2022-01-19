В Академическом районе Екатеринбурга ожидают до 2 тыс. человек на купания в крещенской проруби

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. В Академическом районе Екатеринбурга рядом с храмом Святых Божиих строителей по традиции открылась искусственная прорубь. Сегодня здесь ожидается до 2 тыс. верующих, которые придут сюда в праздник Крещения, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое».







Традицию крещенских купаний в новом районе города в 2016 году заложил основатель района и главный его застройщик — АО СЗ «РСГ-Академическое». Совместно с УК «Академический» девелопер устанавливает отапливаемый шатер, обеспечивает фильтрацию и циркуляцию воды в купели, а также организует бесплатные теплые раздевалки и поит гостей горячим чаем.







Иордань будет открыта до 23.00 19 января. Традиционно за порядком и спокойствием следят сотрудники МЧС, полиции, представители службы безопасности района и народные дружинники. Также здесь дежурит фельдшер «неотложки». В предыдущие годы купель в теплом шатре около храма посещало до 1,5 тыс. человек.



Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»