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Вчера, 10:03

Свердловские власти не видят рисков сильных паводков в регионе

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2024. Министерство общественной безопасности Свердловской области считает минимальными риски затопления населенных пунктов в регионе. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Природные условия для затоплений населенных пунктов, вызванных заторами на реках, отсутствуют. Для всех муниципалитетов региона составлены прогнозы масштабов предстоящего половодья. Готовность объектов контролирует противопаводковая комиссия под председательством министра природных ресурсов Свердловской области Дениса Мамонтова.

Мониторинг уровней воды ведется на 43 гидропостах, расположенных на семи паводкоопасных направлениях. Это бассейны рек Нейва — Синячиха — Реж — Ница, Пышма — Рефть, Тагил — Черная — Выя — Салда, Уфа — Серга — Артя — Ачит — Сарана, Чусовая — Ревда — Билимбай — Сухая — Утка — Дикая Утка, Исеть — Сысерть, Сосьва — Лозьва — Тавда — Тура. Также в ежедневном режиме ведется мониторинг сбросов воды с 47 водохранилищ.
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