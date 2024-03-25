Свердловские власти не видят рисков сильных паводков в регионе

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. В случае обильных осадков весной некоторые территории в Свердловской области могут быть ...29.06.2017 В Свердловской области из-за дождей затопило 10 мостов
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2017. На текущий момент в Свердловской области затоплено 10 мостов, из них девять низководных ...19.03.2012 Губернатор Свердловской области Александр Мишарин: основной задачей периода весеннего половодья будет наполнение водохранилищ
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2012. «Свердловская область к пропуску весеннего половодья готова», — доложил губернатор ...25.04.2011 Из-за паводка 20 населенных пунктов Свердловской области остались без прямого автомобильного сообщения
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2011. 20 населенных пунктов Свердловской области остались без прямого автомобильного ...04.03.2010 В муниципальных образованиях начались выездные совещания противопаводковых подкомиссий правительства Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2010. В Первоуральске прошло выездное заседание противопаводковой подкомиссии правительства ...