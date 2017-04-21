Во время половодья на Среднем Урале могут быть затопления в поймах рек Тура, Ница, Тавда, Сосьва, Ивдель и Чусовая

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. В случае обильных осадков весной некоторые территории в Свердловской области могут быть затоплены, хотя в целом в 2024 году ожидается среднестатистический уровень половодья. Об этом сегодня рассказала ведущий гидролог отдела гидрологических прогнозов Уральского УГМС Людмила Аненко в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге.



«Предварительно предполагается что в большинстве рек региона при средних погодных условиях наивысшие уровни половодья значительно от средних величин отличаться не будут. В период весеннего половодья, особенно при весне с большим количеством осадков, ожидается затопление низководных мостов, приусадебных участков, придомовых территорий, расположенных в поймах рек Тура, Ница, Тавда, Сосьва, Ивдель и Чусовая», — заявила Л. Аненко.



По ее словам местами наивысшие уровни половодья могут оказаться ниже нормы, но на отдельных участках пойм рек Сосьва и Тавда — выше нормы.



В марте 2024 года уровень осадков составил 10-40% от нормы, а в период с ноября 2023 года по февраль 2024 года — 230-250% от нормы.