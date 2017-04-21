УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:02

Во время половодья на Среднем Урале могут быть затопления в поймах рек Тура, Ница, Тавда, Сосьва, Ивдель и Чусовая

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. В случае обильных осадков весной некоторые территории в Свердловской области могут быть затоплены, хотя в целом в 2024 году ожидается среднестатистический уровень половодья. Об этом сегодня рассказала ведущий гидролог отдела гидрологических прогнозов Уральского УГМС Людмила Аненко в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге.

«Предварительно предполагается что в большинстве рек региона при средних погодных условиях наивысшие уровни половодья значительно от средних величин отличаться не будут. В период весеннего половодья, особенно при весне с большим количеством осадков, ожидается затопление низководных мостов, приусадебных участков, придомовых территорий, расположенных в поймах рек Тура, Ница, Тавда, Сосьва, Ивдель и Чусовая», — заявила Л. Аненко.

По ее словам местами наивысшие уровни половодья могут оказаться ниже нормы, но на отдельных участках пойм рек Сосьва и Тавда — выше нормы.

В марте 2024 года уровень осадков составил 10-40% от нормы, а в период с ноября 2023 года по февраль 2024 года — 230-250% от нормы.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 11:02 МЧС не ожидает больших подтоплений во время половодья на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. Свердловское ГУ МЧС больших подтоплений на территории региона во время весеннего ...

21.04.2017 Свердловские метеорологи прогнозируют подтопление четырех низководных мостов на Туре

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2017. В ближайшие дни из-за половодья на реке Туре подтопит три низководных моста в ...

19.04.2016 В Екатеринбурге из-за половодья подтопило Объездную дорогу

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2016. В Екатеринбурге из-за повышения уровня воды в реке Исеть подтоплена Объездная дорога в ...

19.03.2012 Губернатор Свердловской области Александр Мишарин: основной задачей периода весеннего половодья будет наполнение водохранилищ

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2012. «Свердловская область к пропуску весеннего половодья готова», — доложил губернатор ...

02.03.2011 ГУ МЧС РФ по Свердловской области: В этом году максимальные величины запасов воды будут формироваться уже в марте

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2011. ГУ МЧС РФ по Свердловской области представило прогноз развития паводковой ситуации и ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков06.03.2024В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» в поддержку фонда «Антон тут рядом» продано 350 открыток01.03.2024Мартовские изменения26.02.2024Оксана Сидлецкая о человекоцентричности как новой реальности рынка труда06.03.2024Количество одобрений заявок на кредиты в РФ может снизиться на 20-30% из-за нового условия оценки клиента
Архив новостей
Март 2024 (530)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18