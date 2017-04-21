Во время половодья на Среднем Урале могут быть затопления в поймах рек Тура, Ница, Тавда, Сосьва, Ивдель и Чусовая

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. Свердловское ГУ МЧС больших подтоплений на территории региона во время весеннего ...21.04.2017 Свердловские метеорологи прогнозируют подтопление четырех низководных мостов на Туре
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2017. В ближайшие дни из-за половодья на реке Туре подтопит три низководных моста в ...19.04.2016 В Екатеринбурге из-за половодья подтопило Объездную дорогу
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2016. В Екатеринбурге из-за повышения уровня воды в реке Исеть подтоплена Объездная дорога в ...19.03.2012 Губернатор Свердловской области Александр Мишарин: основной задачей периода весеннего половодья будет наполнение водохранилищ
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2012. «Свердловская область к пропуску весеннего половодья готова», — доложил губернатор ...02.03.2011 ГУ МЧС РФ по Свердловской области: В этом году максимальные величины запасов воды будут формироваться уже в марте
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2011. ГУ МЧС РФ по Свердловской области представило прогноз развития паводковой ситуации и ...