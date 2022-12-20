В Свердловской области отчитались о готовности к весеннему половодью

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Михаил Бабушкин в ходе рабочей встречи обсудили готовность региона к потенциальным угрозам во время весеннего половодья. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
«Под особым контролем — формирование запасов продовольствия и лекарств, информирование людей о порядке действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Как и всегда, повышенное внимание уделяем обеспечению готовности гидротехнических сооружений — в 2023 году на их капитальный ремонт предусмотрено почти 250 миллионов рублей», — рассказал губернатор.
Готовность властей региона к весеннему половодью также обсуждалась во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которое провел замгубернатора Азат Салихов.
По информации Уралгидромета, при средних погодных условиях в реках ожидается невысокий максимальный уровень воды. Затопление жилых домов также маловероятно. Но в случае интенсивных осадков и стремительного повышения температуры могут возникнуть отдельные подтопления огородов и придомовых территорий в жилом секторе Ирбита, незначительные затопления нескольких мостов в Слободо-Туринском, Байкаловском, Махневском районах. Эти территории находятся на особом контроле.
Вдобавок для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод идут проверки всех гидротехнических сооружений.
В региональном ГУ МЧС России рассказали о сформированной оперативной группе и ряде опергрупп пожарно-спасательных гарнизонов для контроля над ситуацией. Для дежурств применяются стационарные гидропосты. Обстановка будет контролироваться с помощью беспилотных авиационных систем.
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