Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил полномочия членов регионального правительства

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, в котором закрепляются за его заместителями и главами министерств курируемые ими направления. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
Уточним, что в сентябре 2022 года после губернаторских выборов члены правительства подали в отставку и продолжали работу в статусе исполняющих обязанности. Постепенно они вновь назначались на должности, а указ о распределении полномочий завершил процесс формирования правительства.
Вице-губернатора Олег Чемезов будет курировать работу министерства финансов, департаментов государственных закупок, внутренней политики, информационной политики, региональной энергетической комиссии. Первый заместитель губернатора Алексей Шмыков будет вести деятельность министерства экономики и территориального развития, министерства промышленности и науки, министерства природных ресурсов и экологии, министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка, департамента ветеринарии, департамента животного мира.
Заместитель губернатора — руководитель аппарата губернатора и правительства Валерий Чайников организует разработку текущего плана мероприятий главы региона, плана работы кабинета министров, документооборот губернатора и правительства, а также работу по обращению граждан, организаций и общественных объединений, реализацию контрольных полномочий губернатора.
Заместитель губернатора Дмитрий Ионин получил в ведение минцифры, министерство инвестиций и развития, департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства. Замгубернатора Василий Козлов будет курировать министерство международных и внешнеэкономических связей, Госжилстройнадзор и департамент по труду и занятости.
Заместитель губернатора Павел Креков отвечает за минздрав, минкультуры, министерство образования и молодежной политики, минсоцполитики, минспорта. Замгубернатора Сергей Швиндт координирует деятельность министерства строительства и развития инфраструктуры, минтранса, минЖКХ, управления госохраны объектов культурного наследия.
Заместитель губернатора Азат Салихов курирует министерство общественной безопасности, департамент по обеспечению деятельности мировых судей, управление архивами, управление делами губернатора и правительства, управление ЗАГС Свердловской области. Замгубернатора Алексей Кузнецов возглавит министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области.
Остальные члены правительства возглавят соответствующие ведомства.
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указы, утверждающие ...18.10.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев назначил своих заместителей
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2022. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указы, по которым на должности ...27.08.2014 Евгений Куйвашев произвел кадровые перестановки в региональном правительстве
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал ряд указов, предусматривающих проведение кадровых ...27.08.2014 Губернатор Свердловской области произвел кадровые перестановки в региональном правительстве
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2014. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал ряд указов, предусматривающих ...05.08.2014 Губернатор провел кадровые изменения в составе правительства Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 05.08.2014. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел кадровые изменения в составе ...