Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил полномочия членов регионального правительства

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, в котором закрепляются за его заместителями и главами министерств курируемые ими направления. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



Уточним, что в сентябре 2022 года после губернаторских выборов члены правительства подали в отставку и продолжали работу в статусе исполняющих обязанности. Постепенно они вновь назначались на должности, а указ о распределении полномочий завершил процесс формирования правительства.



Вице-губернатора Олег Чемезов будет курировать работу министерства финансов, департаментов государственных закупок, внутренней политики, информационной политики, региональной энергетической комиссии. Первый заместитель губернатора Алексей Шмыков будет вести деятельность министерства экономики и территориального развития, министерства промышленности и науки, министерства природных ресурсов и экологии, министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка, департамента ветеринарии, департамента животного мира.



Заместитель губернатора — руководитель аппарата губернатора и правительства Валерий Чайников организует разработку текущего плана мероприятий главы региона, плана работы кабинета министров, документооборот губернатора и правительства, а также работу по обращению граждан, организаций и общественных объединений, реализацию контрольных полномочий губернатора.



Заместитель губернатора Дмитрий Ионин получил в ведение минцифры, министерство инвестиций и развития, департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства. Замгубернатора Василий Козлов будет курировать министерство международных и внешнеэкономических связей, Госжилстройнадзор и департамент по труду и занятости.



Заместитель губернатора Павел Креков отвечает за минздрав, минкультуры, министерство образования и молодежной политики, минсоцполитики, минспорта. Замгубернатора Сергей Швиндт координирует деятельность министерства строительства и развития инфраструктуры, минтранса, минЖКХ, управления госохраны объектов культурного наследия.



Заместитель губернатора Азат Салихов курирует министерство общественной безопасности, департамент по обеспечению деятельности мировых судей, управление архивами, управление делами губернатора и правительства, управление ЗАГС Свердловской области. Замгубернатора Алексей Кузнецов возглавит министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области.



Остальные члены правительства возглавят соответствующие ведомства.