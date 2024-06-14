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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил увеличить темпы цифровизации в сфере госзакупок

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 27 июня в ходе заседания областного правительства поставил перед исполнительными органами власти задачу увеличить количество закупок, которые производятся в электронной форме через подсистему «Малые закупки». Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

«К 2026 году мы планируем полностью перевести в «цифру» весь цикл закупок, в том числе малого объема. Цифровизация упрощает закупочный процесс, повышает эффективность бюджетных расходов, формирует условия для развития деловой среды», — сказал Евгений Куйвашев.

В свою очередь, вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов отметил, что среди преимуществ информационной системы, которая была введена в эксплуатацию в регионе в 2018 году, предотвращение нарушений законодательства РФ в сфере закупа, снижение рисков и трудовых затрат при подготовке и проверке документов как для заказчиков, так и для уполномоченного органа.

«При формировании извещения автоматически устанавливается преимущество для субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций при осуществлении закупок с начальной ценой контракта до 20 млн руб.», — пояснил О. Чемезов.

Он также рассказал, что подсистема «Малые закупки» позволяет делать закупки малого объема в электронном виде, кроме того ею предусмотрено размещение поставщиками оферт, что является дополнительным инструментом расширения рынка сбыта в том числе для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Добавим, что малые закупки проводятся на сумму не более 600 тыс. руб. по одному контракту. Годовой объем составляет не более 2 млн руб., или 10% от совокупного годового объема закупок заказчика.

В 2023 году количество заключенных контрактов через подсистему почти в 10 раз превысило отметку 2022 года и составило более 6,7 тыс. единиц.
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