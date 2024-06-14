Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил увеличить темпы цифровизации в сфере госзакупок

УрБК, Москва, 14.06.2024. В 2023 году российские госкорпорации заключили 904,2 тыс. договоров с 213,3 тыс. субъектами ...14.06.2024 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил состав регионального Совета по развитию малого и среднего предпринимательства
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2024. 10 июня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил состав регионального ...16.03.2016 При госзакупках в Свердловской области допущены нарушения на 72,7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2016. Счетная палата Свердловской области при проверке проведения госзакупок в регионе в 2015 ...16.12.2015 Глава Сосьвинского ГО оштрафован за нарушения законодательства в сфере госзакупок
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2015. Глава Сосьвинского городского округа Геннадий Макаров оштрафован на 25 тыс. руб. за ...17.06.2014 Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области оштрафован за нарушения требований законодательства в сфере госзакупок
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2014. Прокуратура Свердловской области выявила нарушения требований законодательства о ...