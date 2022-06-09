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Цифровизация закупок как способ экономии

Цифровизация закупок как способ экономии Цифровизация — естественный и необходимый процесс для предприятий строительной индустрии, который с каждым годом набирает обороты. Это происходит не только потому, что государство активно стимулирует процесс, но и потому, что участники рынка видят результаты: использование новых технологий значительно сокращает издержки, ускоряет процесс строительства и делает приобретение жилья более выгодным для покупателей.

Однако в отрасли мало внимания уделяется настройке внутренних операционных процессов, таких как закупки. По оценке экспертов, только около 5% компаний готовы оцифровать бизнес-процессы в этой области. В их числе — Группа «Самолет», которая на форуме 100+ TechnoBuild представила собственное цифровое решение, показав, как IT-продукты реализуются в кластере закупочной деятельности.

На старте программы цифровизации компания приняла решение создать собственное единое модульное решение, а не внедрять разрозненные продукты для каждого процесса. Так появилась комплексная экосистема 10D — платформа IT-продуктов для управления и автоматизации всего строительного цикла. Сегодня это уже 38 связанных модулей, каждый из которых закрывает задачу под ключ, а объединяя их, можно создавать отдельные эффективные решения для бизнес-процессов любой сложности.

Первый продукт — S. Tender — отвечает за проведение торгов на подрядные работы и материалы для обеспечения стройки. Его цель — перевод всех закупок на тендерную площадку с осуществлением четкой аналитики и повышением прозрачности этого процесса. S. Tender автоматизирует регистрацию и аккредитацию контрагентов, а также проведение тендерных процедур для товаров, работ, услуг.

Внедрение IT-решений сокращает административные издержки, снижает риск ошибок и делает прозрачной систему закупок на всех этапах. Кроме того, при помощи искусственного интеллекта (ИИ) осуществляется анализ большого количества данных (рынок, макропоказатели, производство, потребление, импорт и экспорт различных материалов), прогноз цен, выстраивается оптимальная тендерная стратегия. В «Самолете» отметили, что при тех объемах закупок, которые есть в компании, эффект от внедрения исчисляется в сотнях миллионов рублей в год.

«Это решение существенно повысило результативность работы, потому что сняло главные вопросы снабжения: когда материал будет на стройке и своевременно ли размещен заказ. Его влияние на показатель OTIF, который иллюстрирует своевременность и полноту объемов поставок, можно оценить примерно в 60%. С помощью S. Materials сроки согласования распределительных писем сократились с 35 до семи дней, а продукт S. Tender помог сократить дни проведения торгов с 30 до 14 дней», — объяснила принцип работы второго продукта для закупок руководитель управления снабжения Группы «Самолет» Ольга Линецкая.

S. Materials отвечает за формирование заказа и планирование материалов на строительной площадке. Благодаря внедрению данных цифровых продуктов удалось увеличить эффективность и прогнозируемость закупок. Также решение «Самолета» позволяет работать с более широкой сетью поставщиков, что повышает возможности выбора и уровень конкуренции, а в дальнейшем может повлиять на снижение цен и улучшение качества.

«В программе реализован механизм создания заявки и выбора материала, который необходимо заказать. Затем заказчик указывает желаемую дату поставки, когда он хочет получить материал, после чего отправляет эту заявку на поставщика. Поставщик, в свою очередь, уточняет возможность поставки материала, указывает фактическую дату поставки и прикладывает счет. Тогда в системе формируется распределительное письмо, благодаря которому в дальнейшем осуществляется оплата. Все оформляется в одном окне, информация сохраняется в системе и в любой момент доступна всем участникам процесса. Это существенно экономит время, минимизирует ошибки и упраздняет возможность возникновения споров и разночтений», — пояснил руководитель цифровых проектов закупок Группы «Самолет» Дмитрий Гвозданный. К тому же решение делает возможным прогноз закупочной цены арматуры, бетона, газоблоков и прочих материалов, востребованных в строительстве.

Раньше такие разработки применялись только внутри компании. Теперь же, после «обкатки» цифровых продуктов и урегулирования рабочих процессов, компания готова выступить вендором и поделиться своими решениями с рынком. Продукты уже «заточены» под отрасль: в них учтены тонкости ведения документооборота, все аспекты закупочных процедур, особенности материалов и прочее. Благодаря таким характеристикам существенно уменьшается расход средств и времени на установку и освоение программы при внедрении продукта. Сторонний подрядчик может освоить ее в течение одного рабочего дня благодаря интуитивному интерфейсу, подробным памяткам и видеоинструкциям.

«В настоящее время мы готовы предоставить консалтинг в части выстраивания функций закупок на базе наших цифровых продуктов. Также готовы предложить SAAS-решение блока закупки. Процесс внедрения и цифровой трансформации закупочной функции сложен, но наши специалисты готовы помогать в этом. Все продукты закупок будут размещены на платформенном решении и доступны по подписке. Процесс разработки мы вели самостоятельно при помощи наших специалистов буквально с нуля, то есть продукт создан девелопером и для девелоперов, мы на практике знаем и понимаем особенности закупок и снабжения в строительстве», — подчеркнул руководитель Дмитрий Гвозданный.

В настоящее время с помощью решения для закупок в «Самолете» оформляются свыше 13 тыс. заказов в месяц. Оборот закупочных процедур, осуществленных в системе, превышает 50 млрд руб. в год.

Изображение создано с помощью нейросети Midjourney
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