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В Свердловской области выделено более 247 млн рублей для обеспечения ежегодно подтопляемых территорий

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. В Свердловской области выделено более 247 млн руб. на ввоз продуктов и медикаментов для территорий, которые ежегодно подвергаются весеннему половодью. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал заместитель начальника Управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Свердловской области Вячеслав Паршин.

«Гидрологическая сеть региона включает 10 тыс. 075 рек протяженностью порядка 63 тыс. км. Это достаточно разветвленная сеть, которая уходит на два бассейна — Обской и Прикамско-Волжский. При этом мы отмечаем семь паводково-опасных направлений: Пышма, Рефть, Тагил, Черная Выя-Салда, Чусовая и другие», — сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

По его словам, существенных чрезвычайных ситуаций из-за подтопления в населенных пунктах не ожидается. Также он отметил, что на Среднем Урале находятся девять бесхозных гидротехнических сооружений (ГТС). Из них два ГТС уже отремонтировали.

Напомним, что ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Михаил Бабушкин в ходе рабочей встречи обсудили готовность региона к потенциальным угрозам во время весеннего половодья. На капитальный ремонт ГТС в 2023 году предусмотрено почти 250 млн руб.

В настоящее время осуществляются превентивные мероприятия, направленные на защиту мостов из-за повышения уровня воды, уточняет замначальника ГУ МЧС. Взрывным способом будет обрабатываться семь мостов в Слободо-Туринском районе, в Туринском городском округе и в Махнево.

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