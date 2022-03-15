В Екатеринбурге в преддверии паводков городские гидротехнические сооружения привели в режим готовности

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. Сегодня состоялось заседание противопаводковой комиссии, которое провел замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов. На встрече обсуждались меры по обеспечению безопасности горожан, живущих на потенциально опасных для затопления территориях, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



По словам начальника отдела водных ресурсов по Свердловской области Нижне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Татьяны Ламберг, на сегодняшний день основная задача ведомств — обеспечить максимальную подготовку гидротехнических сооружений (ГТС).



«На данный момент Исетское озеро наполнено до отметки 252 м. балтийской системы, Верх-Исетский пруд — 250 м., а Нижне-Исетский пруд — 228 м. Сейчас главной задачей является максимально возможный пропуск паводка через гидротехнические сооружения, расположенные на реке для дальнейшего наполнения водохранилищ», — подчеркнула Т. Ламберг.



Кроме того, представители административных районов города рассказали, что уже вывезены снег, грязь и мусор для приведения в режим готовности ГТС. Также были сформированы аварийные бригады, чтобы устранить последствия увеличения уровня воды.



«Наша задача — обеспечить безопасность горожан в период подъема уровня воды. На данный момент прогноз погоды нам благоволит, поэтому принятые меры должны оказаться достаточными, однако расслабляться нельзя. Мы обязаны быть готовы моментально отреагировать на возможные чрезвычайные ситуации», — отметил А. Бубнов.



Добавим, что ранее замначальника Управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Свердловской области Вячеслав Паршин заявил, что для региона выделено более 247 млн руб. с целью обеспечения ежегодно подтопляемых территорий. Также на капитальный ремонт ГТС в 2023 году предусмотрено почти 250 млн руб.