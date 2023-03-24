На обследование 500 гидротехнических сооружений в Свердловской выделили по 167 тыс. рублей на каждое

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. В случае обильных осадков весной некоторые территории в Свердловской области могут быть ...Вчера, 11:02 МЧС не ожидает больших подтоплений во время половодья на Среднем Урале
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. Свердловское ГУ МЧС больших подтоплений на территории региона во время весеннего ...24.03.2023 В Свердловской области выделено более 247 млн рублей для обеспечения ежегодно подтопляемых территорий
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. В Свердловской области выделено более 247 млн руб. на ввоз продуктов и медикаментов для ...23.03.2016 В Екатеринбурге провели проверку работоспособности гидротехнических сооружений
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2016. В администрации Екатеринбурга прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ...24.06.2009 103 из 530 гидротехнических сооружений Свердловской области имеют пониженный уровень безопасности
УрБК, Екатеринбург, 24.06.2009. В целях организации и проведения в 2009 году безаварийного пропуска весеннего половодья ...