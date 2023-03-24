На обследование 500 гидротехнических сооружений в Свердловской выделили по 167 тыс. рублей на каждое

Во время половодья на Среднем Урале могут быть затопления в поймах рек Тура, Ница, Тавда, Сосьва, Ивдель и Чусовая

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. В случае обильных осадков весной некоторые территории в Свердловской области могут быть ...