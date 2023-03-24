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На обследование 500 гидротехнических сооружений в Свердловской выделили по 167 тыс. рублей на каждое

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. Правительство Свердловской области выделило на обследование гидротехнических сооружений, которых в регионе насчитывается 500 единиц, по 167 тыс. руб. на каждое. Об этом сегодня заявил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге.

По его словам, резервный фонд правительства области для борьбы с последствиями чрезвычайных ситуаций составляет в настоящее время более 3 млрд руб. В целом Свердловская область признана готовой к весеннему половодью, вся предварительная работа по подготовке проведена.

Ранее УрБК писал, что свердловское ГУ МЧС не ожидает больших подтоплений на территории региона во время весеннего половодья. Однако, по словам ведущего гидролога отдела гидрологических прогнозов Уральского УГМС Людмилы Аненко, в поймах рек Тура, Ница, Тавда, Сосьва, Ивдель и Чусовая возможны затопления приусадебных участков, низких мостов и так далее.
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