МЧС не ожидает больших подтоплений во время половодья на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2017. В ближайшие дни из-за половодья на реке Туре подтопит три низководных моста в ...19.04.2016 В Екатеринбурге из-за половодья подтопило Объездную дорогу
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2016. В Екатеринбурге из-за повышения уровня воды в реке Исеть подтоплена Объездная дорога в ...08.04.2014 МЧС не ожидает подтопления Екатеринбурга в период паводка
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2014. В ГУ МЧС по Свердловской области не ожидают подтопления Екатеринбурга в период ...19.03.2012 Губернатор Свердловской области Александр Мишарин: основной задачей периода весеннего половодья будет наполнение водохранилищ
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2012. «Свердловская область к пропуску весеннего половодья готова», — доложил губернатор ...30.03.2011 Министерство природных ресурсов РФ: В ходе предстоящего паводка вероятно подтопление Ирбита и Шадринска
УрБК, Москва, 30.03.2011. Министерство природных ресурсов и экологии РФ представило прогноз половодья в 2011 году. ...