МЧС не ожидает больших подтоплений во время половодья на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. Свердловское ГУ МЧС больших подтоплений на территории региона во время весеннего половодья не ожидает. Об этом заявил сегодня заместитель начальника ведомства по гражданской обороне и защите населения Евгений Галиев в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге.



«Исходя из параметров предварительного прогноза, больших подтоплений на территории региона не прогнозируется. Силы и средства Главного управления — в готовности к реагированию», — заявил Е. Галиев.



По его словам, на сегодняшний день для борьбы с последствиями половодья группировка свердловского ГУ МЧС располагает 12 тыс. 312 людьми, 2 тыс. 625 единицами техники, 69 плавательными средствами, семью воздушными суднами и тремя БПЛА.



На этой неделе спасатели приступят ко взрывным работам на реках. Также они занимаются распиловкой льда на водных объектах, уже распилено 2,5 км льда.