«Вода для жизни»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, в котором утвердил стратегический проект «Вода для жизни». В нем изложен план развития города до 2030 года. В документе обозначается комплекс работ, которые дадут возможность довести качество воды в водных объектах рекреационного водопользования до показателей культурно-бытового потребления. Это способствует минимизации рисков для здоровья граждан.



Предполагается, что оздоровление водоемов будет обеспечено благодаря уменьшению объема загрязненных сточных вод и массы сброса загрязняющих веществ. Плюс будет вестись санитарная охрана водоисточников.



К 2030 году планируется увеличить площадь прибрежных защитных полос водных объектов, массово используемых населением для отдыха.



В рамках инвентаризации потребуется учесть дополнительные прибрежные полосы, которые стали востребованными и популярными для отдыха граждан в связи с развитием территорий — строительством жилых кварталов вблизи водных объектов в границах административных районов. Это также будет способствовать росту экологического состояния водоемов.



В проекте также учитывается техническое перевооружение, обновление очистных сооружений, развитие технологических процессов очистки сточных вод от загрязняющих веществ. Помимо этого, будут внедряться более эффективные методы очистки сточных вод для достижения проектных параметров. Все это даст возможность обеспечить соответствующий технологический режим работы централизованной системы водоотведения.



В плане рассмотрено решение вопросов по очистке сточных вод в централизованной системе водоотведения муниципалитета путем реализации инвестиционных и производственных программ МУП «Водоканал» с возможностью привлечения дополнительных средств. Для организации разработан перечень мероприятий на 2021-2025 годы, подразумевающий модернизацию фильтровальных станций. Сюда входит строительство блока фильтрации и обработки осадков на Западной фильтровальной станции, обновление Южной и Северной аэрационных станций. Общие затраты на эти мероприятия превысят 2 млрд 881 млн руб.



Чтобы создать комфортные условия для отдыха граждан, предусмотрено благоустройство и санитарное содержание рекреационных зон на водных объектах общего пользования. В том числе — на реках Исети, Патрушихе, Исток, Пышме, Решетке, Песчаном, Огородном, Половинном, Утятском, прудах Верх-Исетском, Нижнеисетском, Мостовском, Малоистокском, Уктусском, Елизаветинском, Патрушихинском, Спартак.



«Устройство зон массового отдыха горожан и гостей города на водных объектах, отвечающих санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к организации зон рекреации и качеству поверхностных вод, возможно только путем решения проблемы оздоровления водных объектов и их дальнейшей реабилитации. Необходимо проведение работ не только по благоустройству прибрежных территорий, но и по очистке водоемов от донных отложений, являющихся источниками вторичного загрязнения», — сказано в документе.



Добавим, что в рамках оздоровления и реабилитации городских водных объектов, активно используемых для отдыха и являющихся источниками питьевого водоснабжения Екатеринбурга, стратегический проект предусматривает мероприятия по восстановлению полезного объема водохранилищ и улучшению качества воды. Областное министерство природных ресурсов и экологии разработало паспорт регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов, расположенных на территории Свердловской области» на период с 2019 по 2024 год.



Отдельно отметим, что проектом предусматривается очистка дна озера Шарташ. Она обойдется более чем в 446 млн руб. Эти деньги предполагается получить из федеральной казны.



«Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области корректируется документация на очистку от донных отложений озера Шарташ. Итоговые материалы будут представлены в Федеральное агентство водных ресурсов для выделения бюджетных ассигнований на реализацию проекта с 2024 года. Общий объем финансирования мероприятия за счет средств субвенций из федерального бюджета составит 446 240,08 тыс. рублей», — сказано в документе.



Помимо этого, запланированы мероприятия по расчистке ложа Верхнемакаровского водохранилища от иловых отложений, по очистке озера Здохня и Верх-Исетского водохранилища. В том числе работы пройдут на водосборной площади Исети, что повлияет на восстановление Верхнемакаровского и Верх-Исетского водохранилищ.



Также администрация Екатеринбурга планирует каждый год проводить мероприятия, направленные на обеспечение безопасности людей на водных объектах. Будет выполняться санитарное содержание прибрежных защитных полос водных объектов, массово используемых населением для отдыха. С гражданами будет проводиться профилактическая и агитационная работа, в том числе посвященная правилам безопасного поведения на воде.



К 2030 году предполагается увеличить долю прошедших очистку загрязненных сточных вод до 95,84%, уменьшить объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты и массу сброса загрязняющих веществ до 147,2 млн кубометров и 88,6 тыс. т в год соответственно.