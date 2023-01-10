Власти Екатеринбурга утвердили проект «Вода для жизни» в рамках стратегического плана развития уральской столицы до 2030 года

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об утверждении стратегического проекта «Вода для жизни». Он будет реализован до 2030 года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Согласно документу, в черте города Екатеринбурга будет проведен ряд работ, которые позволят планомерно довести качество воды в водных объектах рекреационного водопользования до показателей культурно-бытового потребления. Такие меры позволят свести к минимуму риски для здоровья жителей уральской столицы.



Оздоровление городских водоемов будет происходить за счет сокращения объема загрязненных сточных вод и массы сброса загрязняющих веществ, а также с помощью санитарной охраны водоисточников.



Также к 2030 году планируется увеличить площадь прибрежных защитных полос водных объектов, массово используемых населением для отдыха. Так, для создания условий для отдыха горожан планируется надлежащим образом оборудовать рекреационные зоны на реках Исети, Патрушихе, Исток, Пышме, Решетке, Песчаном, Огородном, Половинном, Утятском, прудах Верх-Исетском, Нижнеисетском, Мостовском, Малоистокском, Уктусском, Елизаветинском, Патрушихинском, Спартак.