ЕВРАЗ КГОК и правительство Свердловской области заключили договор о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2023. Качканарский горно-обогатительный комбинат (КГОК, входит в состав в ЕВРАЗа) заключил договор с правительством Свердловской области о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды. Подписи в документе поставили исполнительный директор комбината Александр Принев и первый заместитель губернатора региона Алексей Шмыков.



Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга, в соглашении закреплены намерения участников совместно решать экологические задачи в рамках комплексного стратегического развития Среднего Урала. В том числе на ЕВРАЗ КГОК одобрена программа мероприятий по уменьшению негативного воздействия на окружающую среду до 2030 года. В этот период на фабрике окускования установят систему автоматического контроля выбросов, пройдет техперевооружение наружных электрофильтров. На карьерах комбината продолжится использование системы пылеподавления. На обогатительной фабрике будут дальше работать над проектом сбора и возврата фильтрационных вод в технологический процесс.







Результатом выполнения программы станет снижение валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух, полное прекращение сброса фильтрационных вод в водные объекты.



«Снижение нагрузки на окружающую среду — безусловный приоритет в работе комбината и компании в целом. Мы реализуем эффективные экологические проекты, модернизируем аспирационное оборудование, вместе с жителями Качканара проводим акции по озеленению территории. Соглашение с правительством Свердловской области позволяет нам синхронизировать усилия и совместно достигать ощутимых результатов», — отметил А. Принев.







На реализацию мероприятий по снижению воздействия на окружающую среду ЕВРАЗ КГОК направит 1,2 млрд руб. Помимо этого, предприятие выделит около 10 млн руб. на реабилитацию здоровья жителей Качканарского городского округа.



Областное правительство, в свою очередь, будет поддерживать природоохранные проекты предприятия, содействовать принятию мер и решений, направленных на улучшение экологической обстановки Свердловской области, а также сотрудничать с ЕВРАЗ КГОК по другим важным организационным вопросам.



«Соглашения в сфере охраны окружающей среды включают обязательные среднесрочные и долгосрочные природоохранные мероприятия. Благодаря заключению подобных документов за два года предприятия Свердловской области направили более 12 миллиардов рублей на экологические проекты. Эта комплексная работа дает ощутимые результаты. Мы фиксируем сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, снижение объема использования водных ресурсов и сброса загрязненных сточных вод в реки и озера региона, а также отмечаем тенденцию к снижению объема образования отходов производства и потребления», — добавил А. Шмыков.



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа