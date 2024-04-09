На Среднем Урале к ликвидации паводков готовы 12,3 тыс. специалистов МЧС

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2024. На территории Свердловской области будут усилены меры, принимаемые в рамках подготовки ...09.04.2024 Свердловская область готова к сезону паводков
Власти региона считают минимальными риски затопления населенных пунктов ...09.04.2024 Свердловские власти не видят рисков сильных паводков в регионе
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2024. Министерство общественной безопасности Свердловской области считает минимальными риски ...20.03.2024 Свердловское правительство выделило для тушения пожаров 429 единиц техники и 2 тыс. 841 единицу пожарного оборудования
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил сводный план тушения лесных ...02.03.2010 Часть мостов Свердловской области могут попасть в зону подтопления в период паводков
УрБК, Москва, 02.03.2010. Более 3 тыс. населенных пунктов на территории России могут попасть в зону подтопления в ...