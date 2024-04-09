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Вчера, 16:22

На Среднем Урале к ликвидации паводков готовы 12,3 тыс. специалистов МЧС

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2024. ГУ МЧС России по Свердловской области совместно с экстренными службами готово вывести на борьбу с последствиями сезонного половодья в регионе более 12,3 тыс. специалистов. Об этом сообщает Telegram-канал правительства Свердловской области.

«В ГУ МЧС России и экстренных службах Свердловской области к работе по ликвидации паводков готовы более 12,3 тыс. специалистов, 2,6 тыс. единиц техники, 69 единиц плавательных средств, 10 единиц авиатехники», — такие данные приводятся в инфографике, опубликованной в Telegram-канале свердловского правительства.

Ранее сообщалось о проведенной правительством региона работе по подготовке к сезону паводков и возможным ЧС. К примеру, специалисты на 43 гидропостах, расположенных на семи паводкоопасных направлениях, постоянно ведут мониторинг уровней воды. Также ежедневно мониторятся сбросы воды с 47 свердловских водохранилищ. На случай ЧС в регионе развернута система оповещения, охватывающая 100% населенных пунктов области. На автотрассах и мостах дежурят инженерно-технические бригады.
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