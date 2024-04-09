На Среднем Урале к ликвидации паводков готовы 12,3 тыс. специалистов МЧС

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2024. На территории Свердловской области будут усилены меры, принимаемые в рамках подготовки ...

Свердловские власти усилят меры по подготовке региона к паводкам

Свердловские власти не видят рисков сильных паводков в регионе

Свердловское правительство выделило для тушения пожаров 429 единиц техники и 2 тыс. 841 единицу пожарного оборудования

Часть мостов Свердловской области могут попасть в зону подтопления в период паводков

УрБК, Москва, 02.03.2010. Более 3 тыс. населенных пунктов на территории России могут попасть в зону подтопления в ...