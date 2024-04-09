За паводком на Среднем Урале следят 24 видеокамеры в 14 муниципалитетах

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. На Среднем Урале мониторинг в период прохождения весеннего половодья и паводков в местах ежегодного подтопления осуществляется с помощью 24 видеокамер, установленных в 14 муниципальных образованиях, цитирует департамент информполитики Свердловской области министра общественной безопасности региона Александра Кудрявцева.«Для постоянного мониторинга в период прохождения весеннего половодья и дождевых паводков в местах ежегодного подтопления установлены и подключены 24 видеокамеры в 14 муниципальных образованиях», — рассказал А. Кудрявцев на заседании противопаводковой подкомиссии с участием представителей профильных министерств, МЧС и муниципалитетов региона, которое провел первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.В 10 водохранилищах региона был понижен уровень воды: Верх-Нейвинском, Вогульском, Нижнетагильском, Исинском, Верх-Исетском, Нижне-Салдинском, Северском, Полевском, Нижнесысертском и Андрюшинском.Еще три водохранилища — Режевское, Михайловское и Верхотурское — срабатываются (для этого накопленный запас используется в большем количестве, чем поступает в водоем). Аналогичный процесс до начала половодья планируется запустить еще на восьми водохранилищах: Нейво-Рудянском, Невьянском, Верхне-Салдинском, Нижнесергинском, Бисертском, Староуткинском, Верхне-Качканарском, Краснотурьинском.«Основная задача, стоящая перед регионом — не допустить ситуации, аналогичной происходящему в соседних областях. Цель сегодняшнего мероприятия — принять превентивные меры, которые могут предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций», — сказал Алексей Шмыков.