За паводком на Среднем Урале следят 24 видеокамеры в 14 муниципалитетах

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2024. На территории Свердловской области будут усилены меры, принимаемые в рамках подготовки ...27.04.2016 В Свердловской области в зоне подтопления остаются 355 придомовых территорий
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2016. В Свердловской области в зоне подтопления к настоящему времени остаются 355 придомовых ...20.04.2015 В Свердловской области из-за паводка пострадало 5 муниципалитетов
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2015. В Свердловской области из-за весеннего половодья нарушено сообщение с 14 населенными ...02.12.2014 Запас воды в Верхне-Макаровском и Волчихинском водохранилищах составляет 65,59 млн куб. метров
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2014. За счет того, что в Верхне-Макаровском и Волчихинском водохранилище накопился ...08.04.2014 МЧС не ожидает подтопления Екатеринбурга в период паводка
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2014. В ГУ МЧС по Свердловской области не ожидают подтопления Екатеринбурга в период ...