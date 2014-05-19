Гидротехнические сооружения Екатеринбурга готовы к весеннему паводку на 100%

Верхне-Макаровское, Волчихинское и Новомарьинское водохранилища, главные источники водоснабжения Екатеринбурга, на ...08.05.2014 Власти Екатеринбурга в связи с паводком взяли на контроль плотины и гидротехнические сооружения
УрБК, Екатеринбург, 08.05.2014. Администрация города Екатеринбурга на фоне сообщений о затоплении поселка Староуткинск ...23.08.2012 Ново-Мариинское водохранилище будет передано в собственность Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2012. Ново-Мариинское водохранилище в течение двух месяцев будет передано в собственность МО ...13.09.2011 Запасов воды в водохранилищах для снабжения Екатеринбурга хватит на 4 месяца
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2011. Администрации Екатеринбурга и МУП «Водоканал» удалось накопить и сохранить объем воды в ...24.05.2010 Министерство природных ресурсов Свердловской области: Причин для ввода ограничений потребления воды в Екатеринбурге нет
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2010. Сокращение объема воды в резервном для Екатеринбурга водохранилище не угрожает ...