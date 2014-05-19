Гидротехнические сооружения Екатеринбурга готовы к весеннему паводку на 100%

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. Директор МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» Вячеслав Черемных на заседании противопаводковой комиссии доложил заместителю главы Екатеринбурга Алексею Бубнову, что гидротехнические сооружения к пропуску паводковых вод готовы на 100%. Также учреждение приступило к предпаводковому снижению уровней воды в Верх-Исетском и Нижне-Исетском водохранилищах. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.



Технический директор МУП «Водоканал» Кирилл Шутов рассказал об обстановке на основных источниках водоснабжения города, отметив, что фильтровальные и аэрационные станции предприятия работают в штатном режиме.



«В частности, Верхне-Макаровское водохранилище заполнено на 41%, Волчихинское водохранилище заполнено на 55,5%, Ново-Мариинское водохранилище заполнено на 21%. При положительном развитии паводковой обстановки прогнозируется наполнение водных объектов до необходимых объемов для обеспечения питьевого водоснабжения населения Екатеринбурга», — сообщил Кирилл Шутов.



Также Алексей Бубнов поручил предусмотреть привлечение дополнительного оборудования в случае паводкового подтопления территорий аэропорта Кольцово, строящегося жилого комплекса «Зеленый остров» и других участков.



В соответствии с постановлением главы Екатеринбурга Алексея Орлова о пропуске весеннего паводка ведется мониторинг ситуации, проведены командные учения, во всех районах уральской столицы работают противопаводковые комиссии.