Антон Переславцев: Главная задача — безаварийная работа всех инженерных сетей

Отопительный сезон в Екатеринбурге стартовал 10 сентября — соответствующее постановление подписал глава города. Управляющая организация «Фонд Радомир», в ведении которой находится 370 многоквартирных домов в Кировском районе, отчиталась о 100-процентной готовности жилищного фонда. О том, что стоит за этой цифрой, какие работы оказались наиболее трудоемкими, и что делать жителям в первые дни подачи тепла, в интервью УрБК рассказал генеральный директор компании Антон Переславцев.

— Антон Владимирович, за счет каких мероприятий удалось добиться полной готовности, и какие работы стали для команды наиболее трудоемкими?

— За лето был выполнен комплекс мероприятий по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях. Это гидропневмопромывка внутридомовых систем отопления, опрессовка, регулировка, замена запорной арматуры и регуляторов температуры. Все работы считаются достаточно трудоемкими, требующими большой отдачи и профессионализма. Здесь важно понимать: подготовка к зиме — это не кампания на один месяц, а планомерный процесс, который идет с весны.

— Насколько велик износ внутридомовых сетей в домах, которые вы обслуживаете? Ситуация меняется к лучшему, или износ нарастает?

— Несмотря на то, что две трети обслуживаемого жилищного фонда прошли капитальный ремонт, инженерные сети и конструктивные элементы домов требуют постоянного обслуживания. Ежедневный мониторинг и плановая работа позволяют содержать дома в надлежащем состоянии и эксплуатировать их в безаварийном режиме. Здесь нет разовой таблетки — это системная дисциплина, и мы ее соблюдаем.

— Паспорта готовности в этом году оформлялись через новый функциональный модуль. Что изменилось в процедуре, и какие требования оказались наиболее ресурсозатратными?

— Документы по готовности оформлялись по каждому дому отдельно. На каждый многоквартирный дом оформляется и загружается порядка 23 документов. Оценка готовности производится теплоснабжающими организациями и районной комиссией по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период. По итогам проверки на все дома, находящиеся в управлении «Фонда Радомир», получен «Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2026–2027 годов». Могу сказать, что цифровизация процедуры упростила часть процессов, но одновременно повысила требования к полноте и качеству исходных данных.

— Помимо инженерных сетей, вы выполняли локальный ремонт крыш, козырьков, межпанельных швов, асфальтовых проездов и отмостков. Как формируется перечень этих работ?

— Основной перечень необходимых работ формируется исходя из осеннего осмотра жилищного фонда. Составляется план работ на следующий год, который корректируется после весеннего осмотра домов и внеплановых осмотров. Учитывается мнение жителей. Весенние осмотры проводятся с представителями советов многоквартирных домов — это не формальность, а реальный механизм обратной связи.

— Параллельно велась работа по устранению замечаний ресурсоснабжающих организаций. О каких замечаниях чаще всего идет речь и удалось ли закрыть их до начала сезона?

— Устранение замечаний РСО идет всегда в плановом режиме. В основной части это касается корректировки размеров дроссельных устройств, замены вводной запорной арматуры и прочих работ, связанных с обеспечением стабильности работы оборудования. Все замечания, которые находились в нашей зоне ответственности, закрыты до начала отопительного сезона.

— В 2026 году девять домов под вашим управлением включены в региональную программу капремонта. Не создает ли параллельная работа на этих объектах дополнительную нагрузку на службы?

— Нет, не создает. Подрядные организации работают в соответствии со сроками, пуск тепла в дома пройдёт по графику. Мы синхронизировали эти процессы.

— Что вы рекомендуете жителям в первые дни после запуска отопления? На какие нештатные ситуации стоит обращать внимание в первую очередь?

— Если на радиаторах установлены регулирующие краны, терморегуляторы, откройте их на максимум. Это необходимо для свободной циркуляции воды и предотвращения образования воздушных пробок в стояке. Убедитесь, что все ремонтные работы на радиаторах в квартире полностью завершены, а заглушки и краны находятся в исходном рабочем положении. Если батареи холодные или греют неравномерно, скорее всего, в системе образовалась воздушная пробка. В таких случаях необходимо подать заявку в управляющую организацию. Аварийно-диспетчерская служба работает в круглосуточном режиме.

— Какие задачи на осенне-зимний период вы ставите перед компанией помимо текущей эксплуатации? Планируете ли участие в программах благоустройства?

— Главная задача в зимний период — безаварийная, безотказная работа всех инженерных сетей в многоквартирных домах. Осенне-зимний период принесет свои трудности: затяжные дожди, снегопады. Впереди осенняя уборка территорий, очистка крыш от снега, уборка территорий. По программе благоустройства мы участвовали очень активно. С 2017 года было благоустроено порядка 30 дворов. И сейчас, если жители готовы к таким работам — в первую очередь материально, ведь программа предполагает софинансирование, — мы готовы оказать всю необходимую помощь и всегда открыты к диалогу.