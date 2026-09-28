Экономика на паузе

Российская экономика в 2026 году пройдет через период заметного замедления, после которого Минэкономразвития ожидает постепенное восстановление темпов роста. В обновленном прогнозе социально-экономического развития от 24 сентября ведомство повысило оценку роста ВВП на текущий год с 0,4% до 0,6%, однако одновременно существенно ухудшило прогноз по инвестициям и промышленному производству. Основной расчет теперь приходится на восстановление внутреннего спроса и инвестиционной активности в 2027-2029 годах.

Согласно прогнозу, рост ВВП составит 0,6% в 2026 году, 1,4% в 2027 году, 1,9% в 2028 году и 2,4% в 2029 году. Таким образом, экономика должна пройти нижнюю точку текущего цикла в этом году, после чего темпы роста будут постепенно ускоряться.

При этом улучшение оценки ВВП на 2026 год не означает, что Минэкономразвития видит ускорение экономики уже сейчас. Пересмотр с 0,4% до 0,6% отражает прежде всего фактическую динамику первых месяцев года. По итогам семи месяцев ВВП, по оценке ведомства, вырос на 0,6%.

Главным слабым местом прогноза остаются инвестиции. Оценка их динамики в 2026 году пересмотрена наиболее существенно: вместо ожидавшегося ранее снижения на 1,5% Минэкономразвития теперь прогнозирует падение на 5,4%. Это означает, что инвестиционный спрос в текущем году будет заметно сдерживать экономическую активность.

На 2027 год ведомство ожидает практически нулевую динамику инвестиций: рост на 0,2%. Более заметное восстановление прогнозируется в 2028 году, когда инвестиции могут увеличиться на 2,5%, а в 2029 году — на 3%.

Именно инвестиционный цикл становится одним из ключевых вопросов среднесрочного прогноза. Экономике необходимо одновременно пройти период высоких процентных ставок, снижения инвестиционного спроса и адаптации бизнеса к изменившимся условиям. В прогнозе Минэкономразвития восстановление инвестиций фактически совпадает с переходом экономики к более высоким темпам роста.

Еще одним фактором замедления остается промышленность. Прогноз по промышленному производству на 2026 год ухудшен с роста на 0,6% до снижения на 0,2%. Однако уже в 2027 году Минэкономразвития ожидает рост на 2,2%, в 2028 году — на 2,7%, в 2029 году — на 2,4%.

При этом наиболее заметная динамика должна прийтись на обрабатывающий сектор. В 2027 году его рост прогнозируется на уровне 3,1%, в 2028 и 2029 годах — по 3,4%. То есть среднесрочная модель роста предполагает не столько возвращение к прежним темпам сырьевого экспорта, сколько дальнейшее расширение выпуска в отраслях, ориентированных на внутренний спрос и импортозамещение.

В числе потенциальных драйверов Минэкономразвития выделяет машиностроение, фармацевтику, электронику, железнодорожное и авиастроение. Положительная динамика ожидается также в IT, туризме и сельском хозяйстве.

Другой важный элемент прогноза — потребительский спрос. В 2026 году оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению, согласно оценке ведомства, увеличится на 4,1%. Рост будет поддерживаться увеличением доходов населения. Реальные денежные доходы в текущем году могут вырасти на 0,8%, в 2027 году — на 1,5%. К 2029 году темпы роста должны ускориться до 2,8%.

При этом рынок труда остается фактором, поддерживающим доходы, но одновременно создающим ограничения для дальнейшего ускорения экономики. Безработица, по прогнозу, сохранится на крайне низком уровне: около 2,4% в 2026 году и 2,3% в 2027-2029 годах. Дефицит кадров постепенно должен ослабевать, что, в свою очередь, будет способствовать замедлению роста заработных плат.

Реальная заработная плата в 2026 году увеличится на 4%, однако затем темпы ее роста снизятся: до 1,8% в 2027 году. В 2028 году прогнозируется ускорение до 2,8%, в 2029 году — до 3%.

При этом главным вызовом для потребительского спроса в краткосрочной перспективе остается инфляция. Минэкономразвития повысило прогноз роста потребительских цен на конец 2026 года с 5,2% до 6,8%. В последующие годы ведомство рассчитывает на возвращение инфляции к целевому уровню в 4%.

Пересмотр инфляционного прогноза показывает, что экономика пока не вышла из периода повышенного ценового давления. В частности, на динамику цен влияет рост стоимости топлива, который постепенно переносится в издержки бизнеса и цены товаров и услуг. Поэтому увеличение номинальных доходов населения не полностью трансформируется в рост реальной покупательной способности.

Отдельным фактором роста расходов населения в ближайшие годы станет изменение тарифов на коммунальные услуги. Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономразвития, в 2027 году тарифы ЖКХ могут увеличиться на 11%, в 2028 году — на 8,6%, в 2029 году — на 7,6%. В совокупности за 2025-2029 годы рост коммунальных платежей может составить около 60%.

При этом прогноз по тарифам оказался выше майских ожиданий: тогда Минэкономразвития закладывало повышение на 8,7% в 2027 году. На фоне прогнозируемой инфляции примерно в 27% за 2025-2029 годы коммунальные платежи становятся одним из заметных факторов, влияющих на структуру потребительских расходов населения.

Ближайшее повышение тарифов также будет существенным. С 1 октября 2026 года коммунальные услуги в России подорожают на 12,9%. Изменение коснется холодной и горячей воды, водоотведения, отопления, электроэнергии, газа и обращения с твердыми коммунальными отходами. Это второе повышение тарифов за год.

Еще один фактор неопределенности — курс рубля. Среднегодовой курс доллара в 2026 году Минэкономразвития оценивает в 81,5 руб. В 2027 году прогноз составляет 87,4 руб., в 2028 году — 92 руб., в 2029 году — 96 руб. При этом ослабление рубля рассматривается в прогнозе как постепенное, без резких скачков.

Внешняя конъюнктура также будет меняться. В среднесрочной перспективе Минэкономразвития исходит из снижения мировых цен на нефть. Средняя цена Brent прогнозируется на уровне $85,7 за баррель в 2026 году, $73 в 2027 году и $68 в 2028 году. Для российской Urals оценка на 2026 год составляет $61,2 за баррель.

Это ограничивает возможности сырьевого экспорта как основного источника ускорения экономики. Одновременно Минэкономразвития рассчитывает на изменение структуры экспорта в пользу несырьевых поставок. Рост импорта, напротив, будет поддерживаться восстановлением внутреннего спроса и инвестиционной активности.

Так обновленный прогноз фактически описывает экономику в двух разных фазах. В 2026 году ключевыми характеристиками становятся слабые инвестиции, стагнация промышленности и сохраняющееся инфляционное давление. В 2027-2029 годах Минэкономразвития ожидает постепенного восстановления инвестиционного цикла, ускорения обрабатывающей промышленности и роста доходов населения.

При этом прогноз предполагает, что экономика будет расти преимущественно за счет внутренних факторов. Сырьевая конъюнктура, напротив, перестает быть источником дополнительного ускорения: цены на нефть закладываются ниже текущих уровней, а экспортная динамика будет ограничена.

Главный вопрос среднесрочной траектории, таким образом, заключается в том, насколько быстро удастся перевести прогнозируемое смягчение финансовых условий в реальные инвестиции. Если инвестиционный цикл начнет восстанавливаться, это создаст основу для ускорения промышленного производства и ВВП. Пока же обновленный прогноз Минэкономразвития фиксирует переходный период — после практически нулевого роста экономики в 2026 году ведомство рассчитывает на постепенное возвращение к темпам около 2-2,5% в год к концу прогнозного периода.