На банковском фронте без перемен

Банк России на заседании 11 сентября, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 14% годовых, считают аналитики. В качестве основных аргументов они называют ускорение инфляции, рост инфляционных ожиданий, ослабление рубля и новый виток проблем на топливном рынке. При этом часть экспертов допускает снижение ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) — до 13,75%.

Сигнал регулятора после сентябрьского заседания, по оценкам экспертов, скорее всего, останется нейтральным или осторожным. На следующем этапе аналитики ожидают возобновления снижения ставки, однако отмечают, что риски сейчас смещены в сторону более жесткой денежно-кредитной политики.

Инфляционные риски

Главный аналитик Банка ЗЕНИТ Владимир Евстифеев считает, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне. По его словам, одним из ключевых аргументов в пользу паузы стало ускорение инфляции, которое происходит на фоне ослабления рубля и сохраняющихся проблем с доступностью топлива.

«В пользу нейтрального решения говорят несколько факторов, которые Банк России традиционно оценивает на заседаниях Совета директоров. Главное — ускорение инфляции как на фоне ослабления рубля с момента прошлого заседания, так и ввиду топливного кризиса, который сохраняет риски вторичных эффектов на потребительские цены и уже отражается на устойчивых компонентах индекса. Инфляционные ожидания снизились, однако остаются на высоком уровне по меркам первого полугодия. Корпоративное кредитование в июле существенно ускорилось, что также подтверждает необходимость сохранить ключевую ставку на отметке 14%», — сказал В. Евстифеев.

По его оценке, инфляция по итогам 2026 года может уложиться в прогноз Банка России в 6–7%, но будет находиться ближе к его верхней границе. Аналитики Альфа-Банка также считают сохранение ставки наиболее вероятным сценарием. По их оценкам, за последний месяц проинфляционные риски заметно усилились: ускорилась базовая инфляция, ослаб рубль, а темпы корпоративного кредитования оказались выше ожиданий.

«В августе устойчивый рост цен несколько замедлился, но остается повышенным», — отмечают аналитики.

По их оценке, базовая инфляция в августе составляла 0,13–0,14% в неделю против 0,14–0,20% в июле. При этом темпы остаются значительно выше июньских значений, когда показатель находился в диапазоне от -0,05% до 0,10% в неделю.

Дополнительным фактором давления на цены эксперты называют ситуацию на топливном рынке. К концу августа рост цен на бензин ускорился до 0,9% в неделю — максимального значения с 20 июля — и сохранялся на таком уровне вторую неделю подряд. В Альфа-Банке считают, что на этом фоне прогноз Банка России по росту цен в пересчете на годовой темп в III квартале может оказаться слишком оптимистичным. Эксперты банка ожидают показатель на уровне 8–8,5% против 7% в прогнозе ЦБ.

Альфа-Банк также ожидает инфляцию по итогам года на уровне около 7,5%.

Кредиты и денежная масса

Еще одним аргументом в пользу сохранения жесткой денежно-кредитной политики остается динамика корпоративного кредитования. По оценке Альфа-Банка, в июле корпоративный кредитный портфель вырос на 1,3% в месячном выражении после увеличения на 0,3% в июне.

Аналитики связывают ускорение с повышением спроса компаний на финансирование ремонтных и восстановительных работ после выбытия мощностей. Такой спрос, по их оценке, увеличивает денежную массу без соответствующего расширения предложения товаров и услуг, что создает дополнительные инфляционные риски.

На рост денежной массы также обращают внимание в Совкомбанке. Главный аналитик банка Михаил Васильев отметил, что в последние месяцы она увеличивается примерно на 13% в годовом выражении, тогда как прогноз ЦБ на 2026 год предусматривает рост в диапазоне 7–12%.

«Аналитики ЦБ в обзоре «О чем говорят тренды» написали, что «Сохранение роста денежной массы на высоком уровне в июле говорит о наличии значимых проинфляционных рисков и указывает на ослабление жесткости денежно-кредитных условий»», — отметил М. Васильев.

По его словам, в пользу сохранения ставки также свидетельствуют повышенные инфляционные ожидания, ослабление рубля и проблемы на топливном рынке.

При этом в Совкомбанке допускают снижение ставки на 25 б.п. уже в сентябре. Такой сценарий может быть реализован, если регулятор будет учитывать риски чрезмерного охлаждения экономики и рассчитывать на скорое разрешение ситуации с топливом.

Спрос остается устойчивым

На сохранение ставки на уровне 14% рассчитывают и в ПСБ. Управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка Денис Попов считает, что 11 сентября Банк России будет выбирать между сохранением ставки и снижением ее на 25 б.п., до 13,75%. Повышение ставки, по его мнению, вряд ли будет предметно рассматриваться.

«Мы продолжаем ориентироваться на консервативный прогноз, который предполагает паузу в цикле снижения ключевой ставки», — сказал Д. Попов.

Он отметил, что инфляционные риски усиливаются из-за роста цен на бензин, влияния курса рубля, а также динамики базовой и очищенной от сезонности инфляции. При этом инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются высокими.

По оценке эксперта, внутренний спрос пока также не демонстрирует необходимого для быстрого замедления инфляции охлаждения. Оборот розничной торговли в январе-июле вырос на 5,4% в годовом выражении, продолжается рост розничного кредитования, а склонность населения к сбережениям снижается.

Дополнительное давление на цены создает рост издержек бизнеса, в том числе — связанных с топливом. По мнению Д. Попова, при сохраняющемся внутреннем спросе компании могут переносить увеличение затрат на конечного потребителя.

«В данных условиях рациональней не спешить со снижением ключевой ставки и дождаться снижения инфляционного импульса», — считает аналитик.

ПСБ ожидает, что при сохранении ставки на уровне 14% до конца года инфляция к декабрю составит 7–7,5%.

Что будет дальше

При базовом сценарии Совкомбанк ожидает возобновления цикла снижения ставки на следующем заседании ЦБ 23 октября. По прогнозу банка, ставка может быть снижена на 25 б.п., до 13,75%, а к концу года — до 13,5%.

При этом аналитики отмечают высокую неопределенность. Сохранение ставки на уровне 14% до конца года возможно в случае ухудшения геополитической ситуации, затяжных проблем на топливном рынке, дальнейшего ослабления рубля или увеличения бюджетного дефицита сверх ожидаемого.

В Банке ЗЕНИТ среди факторов, которые будут определять инфляцию до следующего заседания ЦБ, также называют решения в области бюджетной политики. В частности, значение будет иметь плановый первичный дефицит федерального бюджета на ближайшие три года.

Таким образом, сентябрьское заседание ЦБ, вероятнее всего, станет паузой в цикле снижения ключевой ставки. При этом эксперты не исключают смягчения политики в октябре-ноябре, если инфляционное давление начнет ослабевать. Главным условием для продолжения снижения ставки останется устойчивое замедление роста цен при отсутствии новых проинфляционных факторов.