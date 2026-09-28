Минэкономразвития прогнозирует рост тарифов ЖКХ на 60% за 2025–2029 годы

УрБК, Москва, 28.07.2026. Тарифы на коммунальные услуги в России в 2027 году могут вырасти на 11%, в 2028 году — на 8,6%, в 2029 году — на 7,6%. Это следует из обновленного макропрогноза Минэкономразвития на 2027–2029 годы.

Таким образом, за 2025–2029 годы коммунальные платежи могут увеличиться примерно на 60%. В майской версии прогноза Минэкономразвития ожидало рост тарифов в 2027 году на 8,7%.

Согласно обновленному прогнозу, инфляция за пять лет составит около 27%. ВВП России в 2027–2029 годах будет расти на 1–2,4% в год, а совокупный прирост экономики за 2025–2029 годы составит около 7,5%.

С 1 октября 2026 года тарифы на коммунальные услуги в России вырастут на 12,9%. Повышение коснется тарифов на холодную и горячую воду, водоотведение, отопление, электроэнергию, газ и обращение с твердыми коммунальными отходами. Это второе повышение тарифов за год.