Топливо надавило на цены

Ценовое давление в устойчивой части потребительской инфляции в России в июле усилилось на фоне вторичных эффектов ситуации на топливном рынке и ослабления рубля, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Инфляция в России» за июль. При этом месячный рост цен замедлился, а годовая инфляция немного снизилась.

Потребительские цены в июле выросли на 0,54% после 0,87% в июне. Месячный прирост цен с учетом сезонной корректировки в пересчете на год (с.к.г.) составил 11,6% против 11,4% месяцем ранее. В ЦБ отмечают, что в основном высокий показатель был обусловлен влиянием разовых факторов.

«Наиболее заметный прямой вклад в текущий прирост цен в июле внесло удорожание бензина и дизеля», — говорится в комментарии.

При этом последствия ситуации на топливном рынке стали распространяться за пределы непосредственно цен на нефтепродукты. «Вместе с тем начали проявляться и косвенные эффекты топливного шока — через перенос возросших транспортных издержек он начал транслироваться в цены широкого круга товаров и услуг», — отмечает регулятор.

Помимо топлива, повышенными темпами продолжил дорожать сахар, заметно повысились цены на мясопродукты. Овощи и фрукты в июле подешевели, но слабее, чем обычно в этом месяце.

В июле устойчивое ценовое давление усилилось. Основные показатели устойчивой инфляции выросли по сравнению с июнем на 1,5–2,4 процентного пункта. Так, медиана с учетом весов выросла до 6,4% в пересчете на год, а ИПЦ без учета плодоовощей, нефтепродуктов и ЖКУ — до 6,9%.

При этом показатели устойчивого роста цен оставались заметно ниже общего прироста ИПЦ. Базовый ИПЦ в июле составил 7,0% с.к.г. против 5,3% в июне, а базовый ИПЦ с дополнительным исключением туристических услуг — 7,6% против 5,7%.

В ЦБ объясняют усиление ценового давления в устойчивой части инфляции прежде всего вторичными эффектами ситуации на топливном рынке. «Дополнительным фактором ускорения показателей устойчивой инфляции стало ослабление валютного курса в июне-июле после укрепления в апреле – мае», — говорится в документе.

Годовые показатели устойчивой инфляции в июле изменялись разнонаправленно. Базовая инфляция повысилась до 5,22% с 5,02% месяцем ранее, базовая инфляция с дополнительным исключением туристических услуг — до 5,11% с 4,85%, трендовая инфляция — до 7,63% с 7,39%. При этом медиана с учетом весов снизилась до 4,92% с 5,96%, а без учета весов — до 3,97% с 3,99%.

Ускорение приростов цен в июле наблюдалось по широкому кругу товаров, хотя многие из них по-прежнему дорожали темпом ниже 4% с.к.г.

Прирост цен на непродовольственные товары без нефтепродуктов составил 3,5% с.к.г. Продовольственные товары без овощей и фруктов дорожали темпом 9,8% с.к.г. В ЦБ отмечают, что это во многом объяснялось заметным ростом цен на мясопродукты.

Прирост цен на продовольствие без овощей, фруктов и мясопродуктов в июле составил 5,4% с.к.г. после 2,8% в июне.

Прирост цен на услуги без ЖКУ замедлился до 6,8% с.к.г. после 11,6% в июне. В июне показатель вырос из-за разового повышения стоимости услуг связи. При этом значимых изменений в приростах цен на услуги с преимущественно рыночным ценообразованием не произошло.

«Из-за напряженности на рынке труда высокими темпами продолжали дорожать бытовые и медицинские услуги, а также услуги пассажирского транспорта и прочие услуги», — говорится в комментарии.

В годовом выражении инфляция в июле составила 5,98% против 6,02% в июне. Продовольственные товары подорожали за год на 4,39%, непродовольственные — на 6,39%, услуги — на 7,76%. Годовой прирост цен на продовольствие без плодоовощной продукции составил 4,98%, на непродовольственные товары без нефтепродуктов — 3,14%, на услуги без ЖКУ — 9,69%.

Предприятия розничной торговли в июле повысили краткосрочные ожидания по темпам роста отпускных цен до 12,9% с.к.г. после 9,2% в июне.

«Темпы прироста цен производителей потребительских товаров немного возросли», — отмечает ЦБ. В среднем за три месяца — с апреля по июнь 2026 года — цены производителей непродовольственных товаров увеличивались темпом 5,4% с.к.г., продовольственных товаров — 0,7% с.к.г.

В июле рубль ослаб к доллару США и юаню на 5,8%, к евро — на 4,7%. При этом в целом за последние три месяца средний курс рубля почти не изменился: он ослаб к доллару на 1,2%, к юаню — на 2,1%, но укрепился к евро на 1,2%.

На этом фоне приросты цен на товары и услуги с высокой чувствительностью к курсу увеличились до 5,3% с.к.г. после 2,1% в июне. Приросты цен на товары с низкой чувствительностью к курсу, напротив, снизились до 14,5% с.к.г. после 15,7% в июне.

Вклад товаров и услуг со значительными изменениями цен в текущий прирост ИПЦ в июле составил 0,40 п.п. после 0,58 п.п. в июне. При этом ИПЦ без таких товаров и услуг также заметно ускорился — до 7,3% с.к.г. после 4,7% в июне.

Годовая инфляция в июле немного снизилась — до 5,98% с 6,02% в июне. Существенное влияние на годовой ИПЦ оказал перенос индексации коммунальных тарифов в 2026 году с июля на октябрь. В 2025 году тарифы были проиндексированы в июле, из-за чего эффект прошлогодней индексации вышел из расчета. Это снизило годовую инфляцию на 0,77 п.п. по сравнению с июньской.

Одновременно техническое снижение было практически компенсировано увеличением годовых приростов цен на другие товары и услуги, прежде всего нефтепродукты, овощи и фрукты, а также мясопродукты. В ЦБ ожидают, что индексация коммунальных тарифов внесет заметный положительный вклад в ускорение годовой инфляции в октябре.

Месячный прирост потребительских цен с учетом сезонной корректировки в июле замедлился по сравнению с июнем в 48 из 85 регионов. На эти регионы приходилось 64,3% ИПЦ. Годовая инфляция снизилась в 42 регионах, на которые приходилось 60,1% ИПЦ.

Банк России прогнозирует, что из-за произошедшего значительного роста цен на топливо годовая инфляция составит 6,0–7,0% в 2026 году. «С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2027 г. и далее будет находиться на цели», — говорится в комментарии.